2018-08-10T16:46:19+03:00
Происшествия

В Нижнекамске после гибели ребенка дорожники нарисовали «зебру» на переходе

А на его родителей составили административный протокол [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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9 августа в 17.40 на улице Корабельной в Нижнекамске под колеса автомобиля «Мерседес» попал семилетний ребенок.

Водитель - 24-летний молодой человек, позже объяснял сотрудникам Госавтоинспекции, что мальчик выскочил на дорогу неожиданно, из-за припаркованных машин.

Очевидцы в свою очередь утверждают, что водитель на второстепенной дороге превысил безопасную скорость. Перед пешеходным переходом, который был обозначен дорожными знаками, притормаживать не стал, вылетел на него, когда там шел ребенок.

Водитель иномарки попытался избежать наезда, и вырулил в сторону, врезался в дерево. Но эта попытка не увенчалась успехом.

- В результате аварии мальчик получил смертельные травмы, - сообщили в ГИБДД УМВД Нижнекамска. - Он скончался на месте.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На месте аварии в тот день собрались местные жители, которые возмущались: дорожные знаки стоят, а «зебры» нет. В итоге она там, словно по волшебству, утром появилась.

- Рисовали всю ночь, а толку? Поздно. Мальчика уже не вернуть, - прокомментировали жители Нижнекамска фотографию той самой новенькой разметки.

Кстати, в отношении родителей погибшего ребенка оставлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Теперь им грозит штраф в 500 рублей.

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