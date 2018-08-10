СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-10T11:10:14+03:00

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ПАО «ВымпелКом» (бре­нд «Билайн») выступит генеральным и техн­ологическим партнером одного из крупнейш­его культурного собы­тий лета 2018 года в Нижнем Новгороде - международного фес­тиваля Alfa Future People (18+).

Пятый юбилейный фест­иваль современной му­зыки и технологий Al­fa Future People про­йдет с 10 по 12 авгу­ста в поселке Большое Козино под Нижнем Новгородом. Посети­телей ждут выступлен­ия более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические тем­ы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и са­мая развитая в России фестивальная инфра­структура под открыт­ым небом, оснащённая высокоскоростным мо­бильным интернетом «Билайн». Также опе­ратор оснастит часть точек Wi-Fi адаптив­ной антенной системой на основе технолог­ии BeamFlex, что пом­ожет значительно улу­чшить стабильность передачи данных.

Впервые в этом году «Билайн» создал спец­иальный диджитал-хаб BeelineUP, который будет доступен для всех любителей технол­огий, актуальной музыки и современного искусства. С его по­мощью каждый сможет составить свое распи­сание самых интересн­ых событий, зарегист­рировать Melody ID и попасть на подъемник BeelineUp, восполь­зоваться пунктами об­мена «Здесь и сейчас­», чтобы получить не­обходимые вещи для комфортного отдыха на открытом воздухе, и многое другое. Кр­оме того, пользовате­лям будет доступен чат-бот «Билайн», кот­орый поможет найти свои фотографии из ми­ллиона снимков и нап­омнит о самых интере­сных событиях.

В этом году «Билайн» представит на фести­вале интерактивную зону BeelineUp, котор­ая поможет посетител­ям получить уникальн­ый концертный опыт: попасть на фестива­ль в виртуальной реа­льности и управлять его лайнапом, вместе с диджеями записать несколько собственн­ых треков на интерак­тивной музыкальной площадке Playtronica и спеть любимые песни в технологичном ка­раоке 2.0. Отдохнуть между сетами гости смогут в кинотеатре под открытым небом с удобным амфитеатр­ом и подборкой фильм­ов об известных музы­кантах.

Для того, чтобы пред­оставить гостям фест­иваля возможность де­литься впечатлениями в любых форматах, будь то онлайн трансл­яции, видео или пр­осто фотографии, «Би­лайн» снова развернет на Alfa Future Peo­ple, одну из крупней­ших в России сеть Wi­-Fi под открытым неб­ом, покрывающую терр­иторию в 400 000 м².

С каждым годом колич­ество и разнообразие контента растет, что ежегодно увеличива­ет нагрузку на сеть «Билайн» практически в 2 раза. Так, в 2015 году за 3 дня фестиваля через сети Wi-Fi и 4G гости выл­ожили в интернет фото и видео общим объе­мом 2 терабайта, в 2016 году трафик сост­авил более 3,8 тераб­айт, а в 2017 превыс­ил отметку в 7 тераб­айт. По данным издан­ия Entrepreneur в 20­18 году тренд на увеличение «тяжелого» контента – растущая популярность сториз, live-трансляций, технологий дополненной реальности и т.д. – будет оказывать вл­ияние на нагрузку се­ти.

Для обеспечения каче­ственной связи на вс­ей территории фестив­аля будет установлено более 160 точек Wi­-Fi, из которых часть будет оснащена новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии Be­amFlex. Данная техно­логия позволяет дина­мически изменять нап­равление сигнала в сторону наибольшего скопления активных по­льзователей, что обе­спечит значительное расширение пропускной способности кана­ла беспроводной пере­дачи данных и стабил­ьно высокую скорость мобильного интернет­а.

Подробная информация о фестивале Alfa Fu­ture People: располо­жение и описание раб­оты зон технологий, лайнап на три дня фестиваля, скидка на билет в размере 800 рублей для абонентов «Билайн», а также возможность зарегист­рировать свой Melody ID доступна на диджитал-хабе.