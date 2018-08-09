2018-08-09T17:14:44+03:00
Общество

Житель Питера через "Комсомольскую Правду" ищет девушку из Казани, с которой познакомился на отдыхе и теперь готов жениться

Тому, кто поможет отыскать девушку, он готов заплатить кругленькую сумму
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Ночью с 5 на 6 августа на одном из курортов Кипра 23-летний житель Питера - Павел прогуливался с другом и встретил двоих девушек. С одной из них, которая, вроде бы, представилась Настей, у них завязался диалог. Девушка много шутила и очень понравилась молодому человеку. Павел рассказывал ей о своих путешествиях по миру и шутил про чак-чак. Вместе они пошли на дискотеку, где их сфотографировал клубный фотограф. На фото они вместе с ее подругой (Настя слева) - В один момент девушки исчезли, не оставив номер телефона. Павел понял, что по уши влюбился.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

На следующее утро молодой человек пошел искать отель девушки, по ориентировке, которую она оставила. Прошел по улице, зашел в клуб, где они виделись в последний раз. Но ничего не смог разведать. Через несколько часов у Павла был самолет в Питер. Он улетел.

- У нее отличное чувство юмора, красивые глаза и улыбка. На вид около двадцати лет. Короткого общения хватило, чтобы я в нее влюбился. Теперь ищу ее и готов приехать на поиски в Казань, - рассказывает корреспонденту "КП-Казань" Павел Корнилов.

Молодой человек понимает, что Настя может быть замужем и даже иметь детей, но это его не останавливает. Он очень надеется на удачу и даже записал видеообращение к новой знакомой. За помощь в поиске своей избранницы готов заплатить круглую сумму. Как только девушка найдется, он собирается приехать с кольцом и сделать ей предложение.

Парень из Питера ищет девушку из Казани.Питер-Айанапа-Казань

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