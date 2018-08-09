СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-09T13:45:10+03:00

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Пожилая женщина из Казани решила доказать всем, что на пенсии жизнь только начинается. 65-летняя Александра Болдырева купила мопед и решила начать путешествовать по стране. Ведь до пенсии времени на это у нее было. Первым пунктом назначения путешественницы был Санкт-Петербург. Пенсионерка настолько восхитилась красотой города, что решила постоянно путешествовать на дальние расстояния. В Питере Александра попала на байк-шоу и познакомилась с организатором движения «Ночные волки» - Александром Залдостановым или «Хирургом». Кстати, он, воодушевившись пенсионеркой с молодой душой, подарил ей профессиональные мотоперчатки и футболку с логотипом клуба.

В год она покоряет один сложный маршрут в несколько тысяч километров. Карты и схемы проезда составляет сама, списывается с бывалыми путешественниками в социальных сетях. Уже доезжала на мопеде до Крыма и Северного Кавказа.

На этот раз бабушка решила побить собственный рекорд и преодолеть пять с половиной тысяч километров. Путь ее лежит на озеро Байкал. Александра Болдырева старается останавливаться в каждом городе на несколько дней, чтобы познакомиться с достопримечательностями и местными традициями. Сейчас она доехала до Красноярска. Через пару дней с новыми силами продолжит путь к Байкалу.

- В нашей стране столько фантастических пейзажей, иногда дух сводит, поэтому останавливаюсь и стараюсь что-то сфоткать, а что-то оставить в своей памяти навсегда. А люди какие! Мне всегда везет со знакомствами, в этот раз только омрачило то, что по дороге кто-то стащил дуги от палатки, поэтому ночую в гостиницах, - цитирует пенсионера Телеканал 360".

Семья пенсионерки поддерживает ее страсть к путешествиям. Дочь знает, что у нее всегда есть точный разработанный маршрут, палатка и запасной бачок с бензином. В день она ставит цель проехать минимум 500 километров.

В планах пенсионерки в будущем году проехать по городам Европы. Карту поездки она будет составлять осенью, когда вернется в Казань.