МТС запустил сервис печати фотографий напрямую со смартфона

СЕГОДНЯ 18:12 2018-08-09T18:12:51+03:00

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Клиенты МТС теперь могут за пару секунд отправить на печать фотографии со своего смартфона. Достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. Получить готовые фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователь получит SMS.

- В смартфонах каждого пользователя хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены яркие моменты жизни. Мы нашли способ дать новую жизнь этим фотографиям – теперь можно распечатать их без мучений с отправкой снимков на флешку и походов в фотосалон. Отправить фотографии в печать можно сразу из облака. Стоимость печати через приложение будет на 30% ниже, чем при походе в фотосалон, доставка в ряде случаев бесплатна, — говорит руководитель по цифровым продуктам МТС Максим Марасанов.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в фотосалонах партнера – компании «Фотосфера», пунктах выдачи PickPoint или заказать доставку курьером.

«Вторая память» - облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ.Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС тарифов с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android , а также с настольных компьютеров и ноутбуков.