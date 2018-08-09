Программист из Казани попала в число сильнейших экстрасенсов страны

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-09T12:47:55+03:00

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К 37 годам Айкануш работала таможенником, экономистом и программистом. Сейчас молодая мама двоих детей проводит в Казани социальный проект «свидания в слепую», а друзьям гадает по кофейной гуще. Предсказывать по кофе девушку в 14 лет научила бабушка. Желающие увидеть свою судьбу в стакане приезжают к Айкануш из разных городов. Но применить такой дар в кастинге шоу «Битва экстрасенсов» было не возможно - не ходить же с чайником на все испытания.

Пригласили на шоу после предсказания незнакомке

Весной, когда в Казани проходил кастинг в новый сезон шоу, приехали люди со сверхъестественными способностями со всего Татарстана. Знакомая посоветовала Айкануш попробовать свои силы.

– Я долго занималась предсказанием по кофе и захотела развиваться дальше. Научилась работать маятником, развивала интуицию. Но когда оказываешься в большой концентрации магов - твое умение обостряется еще сильнее, - рассказывает Айкануш.

В сером платье и кроссовках Айкануш не сильно напоминала ведьму

Кастинг в Казани проходил в помещении танцевальной студии. На него приехали пятьдесят экстрасенсов. В отличие от участников, которых показывают по телевизору, все они выглядели как обычные люди. Кто-то гадал по руке, кто-то зажигал свечки или вызывал духов. Когда пришла очередь Айкануш - жюри вызвали из толпы обычную девушку и просили рассказать про нее. А после у девушки спросили - что из сказанного Айкануш правда. Ясновидящая угадала почти все и ее пригласили на съемки в Москву.

Причина успеха в необычном костюме

Съемки начались рано утром 31 июля. В числе двух сотен сильнейших экстрасенсов со всей страны девушка оказалась в парке, где снимали встречу участников. В парке, по словам Айкануш, началось настоящее волшебство - люди с животными, с черепами, в невероятных костюмах и макияже позировали перед камерами. Некоторые и вовсе начинали скандалить друг с другом и доказывали свое превосходство. Одна из участниц, буквально, кидалась на всех и называла соперниками и врагами. Девушка из Казани старалась держаться в сторонке и не светиться. Кроссовки и серое плате явно проигрывали на фоне нарядов из мехов, перьев и кожи рептилий. И это в сорокоградусную жару! Позже она пожалела, что не пришла в костюме ведьмы или не повесила зеркало на шею. Ведь именно такие типажи были интересны съемочной группе.

На первом этапе шоу - главное необычный образ

Но встречались участники, которые действительно внушали жуткие ощущения. На одного из молодых людей постоянно заползали пауки. С его слов - так к нему притягивается вся нечистая сила. По традиции, пожелать удачи новым участникам пришел победитель предыдущего сезона шоу – Константин Гецати. С ним захотели сфотографироваться необычные посетители парка.

В уборную с охраннком

После шестичасовой съемки всех погрузили автобус и отправили на первое испытание в один из театров Москвы. На сцене актового зала установили ширму. Нужно было "увидеть" что за ней. Каждый участник минуты на две поднимался на сцену и пытался «просканировать» что там. О том, что предстоит пройти такое испытание, девушка знала, поэтому готовилась заранее. Дети дома прятали разные предметы, а она их находила и почти всегда угадывала. Сразу после этого с экстрасенсами записали интервью. Отпустили всех только под утро.

Съемки первого испытания шли до утра

- За участниками все время наблюдала охрана. Даже в туалет и на ужин на выходе из зала сопровождали люди в форме. Это делали для того чтобы мы не могли ни с кем связаться или обсудить что находится за ширмой. Главное, ко всем обращались с почтением - «уважаемые экстрасенсы». Съемки шли до 4 утра, но даже после этого нам так и не сказали, что спрятано за ширмой. Об этом вместе с телезрителями мы узнаем из первого эфира шоу, - рассказала Айкануш.

Съемки следующей серии шоу, где нужно будет найти человека в багажнике, намечены на середину сентября.