2018-08-08T19:57:30+03:00
Происшествия

В Казани водители не поделили дорогу и устроили побоище прямо на дороге

Таксист и владельцы двух иномарок били друг друга всем, что попадало под руку [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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На перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова случилась потасовка. Рядом с торговым центром «Савиново» водитель автомобиля «Солярис» бил своих оппонентов всем, что было в его багажнике. Удары обидчикам он наносил щеткой для снега, дворниками, складными стульями и инструментами.

Водитель «Мерседеса» было взялся за железный ключ, но против такого «арсенала» он мало помогал.

По словам очевидцев конфликта, владельцы автомобилей «Хендай Солярис», «БМВ» и «Мерседес» не поделили дорогу. Водитель последнего что-то крикнул в окно таксисту на «Солярисе», тот вышел и, недолго думая, полез в багажник.

Третий водитель, думая, что противник сейчас достанет нечто угрожающее, попытался зажать его дверью багажника. В конце потасовки, мужчины так и не договорившись сели в свои машины и спокойно разъехались.

В Казани водители не поделили дорогу и устроили побоище прямо на дороге.соцсети

Пользователи социальных сетей устроили обсуждение инцидента. Одни в шутку предлагают приравнять дворники, которые также были использованы в битве на дороге, к холодному оружию и сажать за их применение. Другие задаются вопросом - зачем летом возить щетки для очистки о снега, их интернет-пользователи также разглядели во время драки.

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