2018-08-07T19:29:36+03:00
Общество

В Казани ТЦ «Кольцо» может стать самым футуристичным зданием

Местный архитектор предложил варианты реконструкции здания в центре города [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Архитектор Илья Фаттахова не смог оставить без внимания новые эскизы фасада торгового центра «Кольцо», которые попали в интернет. Торговый центр на площади Тукая считается самым негармоничным зданием в городе. Его хотят отреставрировать в псевдоисторическом стиле, который отдаленно напоминает трехэтажный «Татпотребсоюз», находившийся на месте «Кольца». Молодой архитектор уверен - не к чему возвращаться к старине, когда можно создавать современные объекты архитектуры.

Фаттахов разместил на своей странице в соцсетях возможные эскизы нового облика здания. Его видение разрушает привычные стереотипы о торговых центрах в Казани.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

По словам Ильи Фаттахова, создать новый облик популярного магазина - его частная инициатива. Право выбирать будущий облик города должно оставаться за молодежью, которая может принимать участие в разработке концепции фасада, например, в формате воркшопа.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Эскизы вызвали резонанс в социальных сетях. Здесь представлено здание округлой формы с плавными линиями, также «амеба» перетекающая в купол цирка и куб.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Один из самых удачных вариантов по мнению казанцев - облик «Кольца» в стиле перфорированной металлоконструкции, напоминающей кружево с татарским орнаментом.

Архитектор отметил, что предложенные им варианты – это не буквальные эскизы, а варианты подходов к проектированию. К слову, по проектам молодого архитектора в Казани уже построено несколько зданий.

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