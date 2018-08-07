В Татарстане заработал первый терминал для выдачи SIM-карт

СЕГОДНЯ 15:37 2018-08-07T15:38:15+03:00

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Терминал для выдачи SIM-карт установлен на территории административно-делового центра им. А.С. Попова ОЭЗ «Иннополис». Функциональные характеристики терминала позволяют выдавать SIM-карты МТС новым абонентам. Устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим высокую защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи. Время оформления занимает несколько минут.

Чтобы получить SIM-карту, пользователю необходимо отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных, сфотографироваться (устройство сверяет фотографию в паспорте с лицом пользователя в автоматическом режиме). После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.

Получить SIM-карту может любой человек старше 18 лет с паспортом РФ, в будущем функционал устройства позволит выдавать SIM-карты иностранцам, интерфейс терминала будет переведен на несколько языков.

- МТС регулярно расширяет возможности высокотехнологичного обслуживания клиентов. Мы видим высокую востребованность новых способов обслуживания и в дистанционном формате и в самих салонах. Кроме того, инновационные инструменты дополняют существующие бизнес-процессы компании. Так, например, уже более года в отделе по подбору персонала трудится робот-рекрутер, работающий на базе технологии искусственного интеллекта. Также МТС использует технологии Big Data для разработки новых продуктов, строительства сети и открытия салонов связи. Развитие подобных высокотехнологичных решений имеет ключевую цель – повысить качество и ускорить процесс обслуживания абонентов, – отметил директор МТС в Татарстане Марат Шакиров

МТС не первый год развивает автоматические системы продажи SIM-карт. Первая версия терминалов для выдачи SIM-карт МТС появилась в 2016 году. Терминалы позволяли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам оператора. Более 30 подобных устройств работают в Москве, Московской и Калужской областях, а также на Дальнем Востоке. До конца 2018 года планируется установить около 100 устройств нового образца в десятках российских городов на территории вокзалов, аэропортов, гостиниц, торговых центров.