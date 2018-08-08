БИМ-радио запускает культурно-искусствоведческий лекторий

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-08T09:44:52+03:00

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БИМ-радио объявляет о запуске нового оффлайн-проекта – этим летом в Казани начал работать культурно-искусствоведческий лекторий радиостанции. Это адаптированные для широкой аудитории лекции по истории моды, кинематографа, живописи, архитектуры, музыкальной эстрады, парфюмерии и культуре и кухням народов мира. Ознакомительные лекции стартовали в июне и продлятся до осени. Начиная с сентября, по каждому направлению можно будет прослушать трех-четырехмесячные курсы.

Курсы рассчитаны на быстрое системное освоение дисциплин в целях расширения культурного кругозора. Лекции читают казанские эксперты: киновед, программный директор Международного молодежного кинофестиваля KZN, преподаватель истории кино в Казанском театральном училище Адиля Хайбуллина; доцент кафедры русской и зарубежной литературы КФУ, преподаватель мировой художественной культуры Антон Афанасьев; художник театра, кино и анимации, искусствовед, член Союза художников РФ Елена Ермолина; искусствовед Ирина Кузьмина, искусствовед и культуролог, член Союза художников РТ Марина Ахметова; стилист и имидж-консультант Надежда Бахтина и др.

Ознакомительные лекции проходят каждый четверг в 19.00 в арт-пространстве «bалкон» по адресу ул.Пушкина, д. 52, 1 под., 3 эт. Следить за новостями лектория можно в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram по хештегу #лекторийбимрадио.

- Цель этого проекта – развитие человеческого капитала через приобщение слушателей к шедеврам мирового искусства и культуры, - комментирует генеральный директор БИМ-радио Илона Зинатова. - Однако наш лекторий – вовсе не занудные лекции «для ботаников», а скорее, вид интеллектуального развлечения, альтернатива походу в театр или кино, на выставку или в музей. Они могут быть интересны как тем, для кого культурная эрудиция – конкурентное преимущество в бизнесе (это рекламисты, PR-специалисты, журналисты и т. п.), так и тем, кто хотел бы разбираться в этих областях исключительно «для себя». Наши лекции помогут сформировать и углубить знания в классическом и современном искусстве, а также послужат источником вдохновения, дадут творческий импульс в работе и частной жизни, - уверена руководитель радиостанции.

Тематический план-график лектория на август

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СПРАВКА

БИМ-радио - первая коммерческая FM-радиостанция Казани, вещает на частоте 102,8 FM с 1994 года. По данным «Медиаскоп» (преемник TNS-Global), более 20 лет входит в тройку лучших радиостанций города. БИМ-радио является одной из лучших региональных радиостанций в стране. Аудитория радиостанции в Татарстане составляет 160 тысяч слушателей.