ГИБДД Казани оштрафовала водителя, управлявшего автобусом ногами

СЕГОДНЯ 15:25 2018-08-07T15:26:06+03:00

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Госавтоинспекция Казани провела проверку по факту видеозаписи, опубликованной в интернете 3 августа. Невольный очевидец заснял, как водитель автобуса управляет пассажирским транспортом ... ногами!

"Комсомольская правда-Казань" отправила устный запрос в Госавтоинспекцию столицы Татарстана по поводу будет ли наказан и как водитель руливший ногами?

Выяснилось, что руководство АТП-2 уже установило личность экстримального водителя. 27-летний мужчина объяснил, что 1 августа в 15.10 он был на работе, вел автобус по маршруту, и во время движения в районе дома №27 Сибирского тракта города Казани ему на сотовый телефон пришло смс-сообщение. Вот он и решил его прочитать, при этом придерживая руль ногой, так как в руке держал телефон.

Кстати, автобус не оборудован техническим устройством, позволяющим использование мобильного устройства без помощи рук.

- За действия, создающие опасность для движения на проезжей части, в отношении данного водителя составлен протокол об административном правонарушении "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства" КоАП РФ. Что влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей, - сообщили "КП-Казань" в ГИБДД Казани.