«Билайн» и «Афиша» запустили для казанцев сервис необычных прогулок

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-07T11:55:45+03:00

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«Билайн» совместно с изданием «Афиша» (входит в Rambler Group) запустили сервис увлекательных прогулок «Город по шагам», предлагающий необычные идеи, где и как провести свободное время в Казани, а также Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Сервис доступен на всех платформах и устройствах по ссылке.

Кино под открытым небом, ужин в гастропабе или шоппинг в концепт-сторе – для каждого формата разработан уникальный маршрут на 10 000 шагов, включающий в себя самые модные и интересные места в городе. Тематика прогулок обширна: история, архитектура, искусство, музыка, экстремальные виды спорта и многое другое. «Город по шагам» - это увлекательный интерактивный городской путеводитель, способный сделать прогулку по-настоящему незабываемой и интересной.

Казанцам сервис предлагает маршруты, в ходе которых можно совершить гастрономическую прогулку, выпить лучший кофе в городе и узнать все секреты эчпочмака, отправиться в речное путешествие, сделать фотографии на фоне советского стадиона, «берлинской» филармонии и «египетской» пирамиды. А маршрут «Кремль и другие достопримечательности» позволит провести день в Казани, как настоящий турист, посетив все главные места и еще раз убедиться в богатой истории города.

- На примере акции «Гиги за шаги» мы видим, что нашим абонентам нравится активный образ жизни и возможность получать дополнительный бесплатный трафик - с каждым днем участников становится все больше. Одна из основных задач сервиса «Город по шагам» - предложить пользователям настолько увлекательный контент, чтобы им стало по-настоящему интересно пройти каждый предложенный маршрут. Кстати, список прогулок будет постоянно дополняться новыми маршрутами, - комментирует территориальный управляющий Казанского кластера ПАО «ВымпелКом» Ильгиз Гибадуллин.

Сервис «Город по шагам» также предлагает интересные маршруты по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску и Ростову-на-Дону, что очень актуально в период летних отпусков. Если вы отправляетесь в поездку в один из этих городов, остается выбрать на сайте проекта город и тематику прогулки, которую вы хотите совершить. Все маршруты составлены таким образом, чтобы во время прогулки у пользователей была возможность отдохнуть, перекусить и сохранить силы для вечерней программы.

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обсуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников Акции (длина шага, скорость передвижения и т. д.). Организатор акции ПАО «ВымпелКом». Более подробная информация на сайте.