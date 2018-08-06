Реклама на улицах Казани: меньше мест, больше электронных табло и миллиарды прибыли

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-06T13:49:22+03:00

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Начиная с этого года в Казани размещать наружную рекламу будут по новой схеме. Практически все торги уже завершены, площади распределены и первые оплаты от новых собственников уже поступают в бюджет города.

Как рассказал на «деловом понедельнике» начальник профильного управления исполкома города Аскар Багаутдинов, по итогам торгов ближайшие 10 лет совокупный доход за право пользования участками под рекламу на территории города составит 3 миллиарда 193 миллиона рублей. Ежегодно в бюджет будет поступать 319,3 миллиона рублей, что на 65 миллионов рублей больше по сравнению с последними торгами, которые проходили в 2012 году. И это не смотря на существенное сокращение разрешенных мест. Первоначальные платежи в размере 615 миллионов рублей в бюджет города уже поступили.

СВОБОДНЫЕ ОТ РЕКЛАМЫ УЛИЦЫ

По словам мэра города Ильсура Метшина, некогда в городе насчитывалось чуть больше 2,2 тысяч рекламных конструкций. Сейчас же осталось 898 мест. За последний год существенно сократилось количество еврощитов – под них выделено 597 участков.

- Мы проделали длинную и долгую работу и на сегодняшний день результаты говорят сами за себя. Осталось более 890 мест, а доходы только увеличились. Спасибо ФАС и прокуратуре. Прежде чем начать торги, мы консультировались у них, поскольку законодательство постоянно менялось, - отметил градоначальник.

По словам Багаутдинова, наиболее заметны перемены на центральных улицах города. Полностью свободными от рекламы стали улицы Татарстан, Достоевского, Декабристов, площадь Вахитова, Бондаренко, Гагарина, Клары Цеткин, Боевая и Азина. Значительно уменьшилось количество рекламы на улицах Академика Парина, Мавлютова, на Оренбургском и Сибирском трактах, Горьковском шоссе. На улицах Салимжанова и Назарбаева оставили по одной конструкции.

НОВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ

Как отметил Багаутдинов, география участников в торгах существенно расширилась. На электронной площадке заявились не только казанские фирмы, но и компании из Самары, Новосибирска и Москвы. Свои силы пробовали представители Сантк-Петербурга, Краснодара, Орла и других соседних регионов.

- Чтобы не ограничивать участников, были сформированы лоты различных размеров. Всего 49 лотов. Их составляли таким образом, чтобы был охвачен весь город, - рассказал журналистам спикер.

В итоге на рынке наружной рекламы произошли небольшие изменения: кто-то зашел на рынок, кто-то упрочил свои позиции, а кто-то наоборот – ушел.

Первые торги прошли в 2016-2017 годах. За это время разыграли 205 мест. В основном это остановочные павильоны, пилоны, афишные конструкции. Кроме того на тестовом аукционе в конце 2017 года разыграли 13 еврощитов.

Главный этап борьбы за землю под размещение конструкций прошел весной. Тогда продали еще 686 мест: 584 еврощита, по 11 супербордов и ситибордов, 60 пилларсов, 16 пилонов и 4 суперсайта. Осенью предстоит продать еще один суперсайт и суперборд.

- В среднем на один лот заявлялись по 5-7 участников, - отметили в исполкоме.

Не обошлось и без недовольных. В антимонопольную службу конкурсанты жаловались на обеспечительные требования к заявке на участия, на условия договоров. Еще две жалобы касались действий оператора электронной площадки. Во всех случаях надзорный орган посчитал правильными действия исполкома.

ЗА ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ БУДУЩЕЕ

В исполкоме поспешили отметить, что благодаря переходу на диджитал технологии у рекламных агентств возвращается интерес к наружной рекламе. По этой же причине существенно увеличилась стоимость мест на торгах/

- Сейчас в городе появилось 55 мест с обязательной установкой оборудования с цифровой поверхностью, 105 мест под еврощиты с возможностью использовать цифровые технологии и 17 мест под суперсайты и суперборды с возможностью использования электронно-цифровой поверхности. Это позволит менять контент, создать гибкий адресный план, - аннонсировал преимущества Багаутдинов.

К слову, власти города продают право использования земель для размещения рекламного оборудования, а не сами конструкции. По этой причине победители выкупали право собственности на уже установленные билборды, либо конструкции бывшие собственники сносили добровольно.

Теперь же профильному комитету предстоит следить за соблюдением оговоренных договором требований. В том числе будут контролировать наличие подсветки в темное время суток, прокладку кабеля подземным способом и обязательное заглубление фундамента.

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