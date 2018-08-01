2018-08-04T13:31:44+03:00
Афиша

В Казани прошел предпремьерный показ фильма "Между рядами"

Картину показали на два дня раньше официального показа
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Фильм немецкого режиссера Томаса Шубера о том, как влюбляется грузчик из большого супермаркета в продавщицу из отдела сладостей - оксюморон. Просто настоящий. Если вы далеки от желания окунуться в тихий омут этого самого супермаркета, где единственной радостью для замученных работой и жизнью сотрудников стал автомат по продаже кофе, то смело можете проигнорровать этот шедевр, получивший высочайшую оценку от Экуменистического жюри на кинофестивале в Берлине.

Те, кто досмотрел эту рутинную картину, отмечают работу главного героя, которого играет Франц Роговский. Женскую главную роль доверили Сандре Хюллер. Работа ими выполнена прото великолепно.

Так что решайте сами, сможете ли вы понять историю маленьких людей, вынужденных скрывать под униформой всепоглощающую страть.

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