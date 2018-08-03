Взрыв на стройке школы в Казани: дома в округе остались без электричества
Этим утром в 8.00 жителей улицы Минская в Казани разбудил сильный хлопок, который многие тут же приняли за взрыв. Еще бы. Ударная волна была такая, что в домах едва не выбила стекла на окнах.
Местом ЧП стала стройка новой школы. Там, во дворе еще не сданного учреждения бульдозерист занимался благоустройством территории. В один из моментов он задел ковшом высоковольтный кабель, который лежал в земле. Из-за короткого замыкания и произошел тот самый хлопок. Над местом происшествия поднялись клубы дыма, а в округе пропало электричество
- Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы по подключению обесточенных домов и учреждений к электросетям, - сообщили в МВД Татарстана.
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