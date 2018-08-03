2018-08-03T11:58:45+03:00
Происшествия

Взрыв на стройке школы в Казани: дома в округе остались без электричества

Как оказалось, это был хлопок поврежденного высоковольтного кабеля, от которого в окнах задрожали стекла
Лика ИСАЕВА
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Именно здесь и произошел сильный хлопок.Именно здесь и произошел сильный хлопок.Фото: Мэрия Казани
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Этим утром в 8.00 жителей улицы Минская в Казани разбудил сильный хлопок, который многие тут же приняли за взрыв. Еще бы. Ударная волна была такая, что в домах едва не выбила стекла на окнах.

Местом ЧП стала стройка новой школы. Там, во дворе еще не сданного учреждения бульдозерист занимался благоустройством территории. В один из моментов он задел ковшом высоковольтный кабель, который лежал в земле. Из-за короткого замыкания и произошел тот самый хлопок. Над местом происшествия поднялись клубы дыма, а в округе пропало электричество

- Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы по подключению обесточенных домов и учреждений к электросетям, - сообщили в МВД Татарстана.

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