В Казани с поличным во время получения взятки задержаны высокопоставленные сотрудники ОП "Гвардейский"

2 Авг. 09:20 2018-08-02T10:41:46+03:00

Правоохранители были задержаны по подозрению в коррупционных преступлениях Фото: Из материалов пресс-службы

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Спецоперацию провели сотрудники ФСБ Татарстана в столице Татарстана. Во время получения взятки и передачи ее были задержаны два заместителя начальника ОП "Гвардейский". Один - Даниил Гильванов, курировал службу уголовного розыска, второй - Ленар Галяув, следствие.

Сумму взятки называют от 640 тысяч до одного миллиона рублей.

В СУ СКР Татарстана возбуждены угооловные дела по статьям "Взятка" и "Посредничество во взяточничестве". В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обоих фигурантов уголовных дел. Пока они находятся в статусе подозреваемых.

За что же получили крупную сумму полицейские? За то, что пообещали пожалеть одного из злоумышленников, ранее задержанных подчиненными.

Мужчину задержали за угон автомобиля. Сама процедура отобрания автомобиля сопровождалась насилием, и в ОП "Гвардейский" возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством" - угон, как принято назвать это. Учли и примененное насилие в отношении потерпевшего. Суд по ходатайству следствия взял подозреваемого под стражу.

Родственники решили во чтобы то ни стало освободить из камеры оступившегося члена семьи. Нашли подход к одному из замов начальника ОП "Гвардейский", и тот пообещал помочь в этом намерении. За то, что переквалифицируют преступление из угона с насилием просто в отобрание автомобиля, родственники злоумышленника заплатили 400 тысяч рублей.

За то, чтобы изменить меру пресечения и выпустить из следственного изолятора фигуранта, высокопоставленные полицейские потребовали еще 600 тысяч рублей. Родня возмутилась аппетитам правоохранителей, и поспешила сообщить обо всем в ФСБ Татарстана. Все остальное происходило под контролем.

В МВД Татарстана поспешили сообщить, что в задержание фигурантов принимали участие сотрудники УСБ МВД Татарстана, и что по результатам служебного расследования готовится приказ об увольнении обоих полицейских по отрицательным мотивам из органов внутренних дел.