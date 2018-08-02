2018-08-02T18:33:11+03:00
Общество

«Форсаж» по-казански: водитель красного автобуса рулит ногами

Необычную манеру вождения сняли очевидцы [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Видимо, водители казанских автобусов настолько суровые, что они могут и не прикасаться к рулю руками. Зачем? Ведь есть же ноги. Это и продемонстрировал водитель одного из автобусов.

То ли от жары, то ли еще зачем, молодой человек снял обувь и ногами крутит руль автобуса. Парня «подловили» днем к подъезду к остановке «Национальный архив».

«Форсаж» по-казански: водитель красного автобуса рулит ногами.Соцсети

Свободные при этом руки, по всей видимости, водителю в тот момент были необходимы, чтобы параллельно набирать сообщения в мобильном телефоне.

На кадрах видно, что красный автобус, принадлежащий ПАТП-2, в этот момент совершает поездку по маршруту. Внутри пассажиры, которые и не подозревают, что водитель махнул на них рукой или даже руками и использовал вместо них свои ноги.

В ПАТП-2 «КП-Казань» признались, что знают о существовании этого видео. Вот только комментировать поведение водителя пока не стали. Сейчас проходят проверки.

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