В Казани в результате пожара выгорела крыша пятиэтажного дома на улице Халева

2 Авг. 13:57 2018-08-02T14:59:54+03:00

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В этот четверг, 2 августа, в доме №15 на улице Халева загорелась крыша. По словам очевидцев, от огня пострадала одна из квартир, которая находится на пятом этаже. Как уточнили «КП-Казань» в МЧС Татарстана, возгорание началось именно в квартире, после огонь перекинулся на деревянные перекрытия кровли.

К приезду пожарных жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Пожарные расчеты с помощью автовышки приступили к ликвидации горения. Дым был виден за несколько километров.

Как утверждают жильцы, в их доме только недавно был проведен ремонт кровли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662836" frameborder="0"></iframe> В Казани горит крыша пятиэтажного дома на улице Халева.Олег ЛУГОВОЙ

- Сообщение о том, что в доме №15 на улице Халева горит балкон квартиры на пятом этаже поступил 12.59. К приезду пожарных огонь перекинулся на кровлю. Через час горение было локализовано. Пострадавших нет. Во время тушения из окна горевшей квартиры с помощью лестницы был спасен мужчина. Всего было эвакуировано 75 человек. Пострадавших нет. Открытое горение деревянных конструкций кровли ликвидировано в 14.08. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, - сообщают в МЧС Татарстана.

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