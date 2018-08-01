1 Авг. 10:00 2018-08-02T07:11:50+03:00

Три кубка нашли в один день

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Очередные посылки с кубками FIFA были обнаружены во время досмотра корреспонденции на Казанскомо почтовом таможенном посту Татарстанской таможни. Уже со знакомого адреса в Гонконге в адрес трех россиян - жителей Краснодара, Иркутска и Бежецка, что находится в Тверской области, пришли посылки. В каждой - копии кубков, подлинник которых вручили французской сборной по футболу в июле в Москве.

Вот такие копии нашлись в посылках

Кубки внимательно осмотрели, и нашли в них признаки контрафактности. В посылках были изделия золотистого цвета, представляющие собой две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар. Рельефная надпись "FIFA WORLD CUP" находится на этих кубках в нижней части приза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662631" frameborder="0"></iframe> Татарстанская таможня задержала три подозрительных Кубка FIFA.

Про все находки ведомство незамедлительно проинформировало представителя Международной федерации футбольных ассоциаций. В ближайшее время там примут решение, а пока Кубки задержаны. Если FIFA признает их контрафактными, то они отправятся назад, в Гонконг.

СПРАВКА КП

Всего в течение июля татарстанские таможенники выявили тринадцать Кубков FIFA с признаками контрафактности.

Пять из них правообладатель уже признал контрафактными.