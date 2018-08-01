В Казани из-за затопления сточными водами люди бросают свои дома и переезжают жить на съемные квартиры

1 Авг. 13:58 2018-08-02T07:11:50+03:00

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Еще в прошлом году в частном секторе на улице Шевченко цвели сады. Местные жители гордились урожаем крыжовника и груш. Бабушки хвалились пионами и гладиолусами. Садам здесь больше 50 лет.

ВОДА СТОИТ ЕЩЕ С ФЕВРАЛЯ

В этом году на месте зеленых садов - болото с лягушками и ряской. Во время строительства ТЭЦ в поселке Борисково здесь начало затапливать огороды. По словам жителей, первый раз это произошло в феврале. При многочисленных жалобах Водоканал сослался на ранний паводок. Обещали, что после таяния снега вода уйдет. Этого не произошло. Вода до сих пор прибывает!

Жители Шевченко остались без бани и туалетаФото: Искандер ЯРУЛЛИН

- С февраля затопило около 40 дворов. Повезло лишь тем, кто строил дома ближе к дороге: там возвышенность. У кого дома в низине - во время ливней все затапливает водой. А ведь живут здесь в основном бабушки. У наших соседей-пенсионеров вздулся пол, испортилась мебель и холодильник. Они не смогли жить в постоянной сырости и переехали в съемную квартиру. У нас прописано четверо несовершеннолетних детей - нам съезжать некуда, но и бороться бесполезно. До центра рукой подать, а до властей достучаться не можем! - отчаивается в разговоре с «КП-Казань» Лариса Юсупова.

БОЛОТНЫЕ НАСЕКОМЫЕ НАПАДАЮТ НА ДЕТЕЙ

С начала года у нашей собеседницы затопило сад. Глубина воды в некоторых местах превышает метр. Вода пахнет нечистотами и имеет черный цвет. Женщина и ее семья остались без бани, которая стоит в огороде одиноким островом.

А главное, вся улица осталась без туалетов. Их всегда строили в дальней части огородов, которые затопило в первую очередь. Жители пользуются ведром, после чего закапывают содержимое в яме. По словам Ларисы, в воде завелись насекомые, которые покусали ее дочь. После чего ребенок покрылся болячками, которые взялись лечить только врачи ДРКБ.

Сание Биктагировой 72 года. С рождения она живет в этом поселке. Помнит времена, когда картошкой засаживали поле до соседней улицы. Сейчас там болото с утками и камышом. Жители поселка со страхом слушают прогноз погоды на следующий день. Даже после маленького дождика вода начинает заполнять дома. Отступает она оттуда очень медленно, а из огорода не уходит вообще.

Сания Биктагирова помнит времена, когда на месте болота был садФото: Искандер ЯРУЛЛИН

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ГОД»

- Нам пришлось вокруг дома сделать насыпь из песка, чтобы вода больше не заливала пол, - рассказывает «КП-Казань» Эльмира Сергиенко. - Соседи весной сделали насыпь из нескольких машин земли, но вода эту землю «съела». Мы пишем во все инстанции, но нам не хотят помогать. Приехали из администрации города и из экологической полиции - взяли анализы воды и почвы на экспертизу. На этом все. Страшно представить, что будет здесь через год, ведь за последние четыре месяца затопило больше половины участка. А ведь за эту землю мы платим каждый год налоги.

По словам местных жителей - виной всему новая ТЭЦФото: Искандер ЯРУЛЛИН

Причина всех бед, по словам местных жителей, новая ТЭЦ. Когда подсоединяли коммуникации, засыпали дренажную систему, которая исправно работала больше полувека. Теперь после дождей ливневка забивается, и вся вода уходит в местное болото. При этом объемы такие, что топит всю округу. Жители нескольких домов уже написали заявления в прокуратуру. Остальные жители улицы Шевченко готовят коллективную жалобу и планируют судиться с местной администрацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662669" frameborder="0"></iframe> В Казани из-за затопления сточными водами люди бросают свои дома и переезжают жить на съемные квартиры.Александр ЧЕРНОВ

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