В Казани победители Лиги Чемпионов перенесли на руках мешавший им автомобиль
Забавный ролик выложил на своей странице в Инстаграме волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов. На нем видно, как игроки татарстанской команды переквалифицировались в мастеров силового экстрима. Несколько человек решили самостоятельно убрать с проезжей части неправильно припаркованный "Ларгус".
Дело в том, что машину бросили на пешеходном переходе. Более того, "Ларгус" перегородил дорогу клубному автобусу. Ждать водителя волейболисты не стали. Все же тренировку пропускать нельзя. В итоге со своей задачей волейболисты справились. Машину передвинули.
В Казани победители Лиги Чемпионов перенесли на руках мешавший им автомобиль.Соцсети
Видео "силовой тренировки" сразу же стало хитом Интернета. В комментариях предлагали волейболистам перевернуть автомобиль. а не просто переставить, а один из пользователей соцсетей написал, что волейболисты могли бы и слаженнее справиться с машиной, а так получилось "слабенько".
Кроме того, в комментариях оставляли одобряющее "Красавцы" и "Вот сейчас видно, действительно команда!", а также предполагали, что волейболисты "Зенита" двигают автомобиль своего наставника Владимира Алекно.