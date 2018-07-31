31 Июль 17:22 2018-08-02T07:11:50+03:00

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Забавный ролик выложил на своей странице в Инстаграме волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов. На нем видно, как игроки татарстанской команды переквалифицировались в мастеров силового экстрима. Несколько человек решили самостоятельно убрать с проезжей части неправильно припаркованный "Ларгус".

Дело в том, что машину бросили на пешеходном переходе. Более того, "Ларгус" перегородил дорогу клубному автобусу. Ждать водителя волейболисты не стали. Все же тренировку пропускать нельзя. В итоге со своей задачей волейболисты справились. Машину передвинули.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662544" frameborder="0"></iframe> В Казани победители Лиги Чемпионов перенесли на руках мешавший им автомобиль.Соцсети

Видео "силовой тренировки" сразу же стало хитом Интернета. В комментариях предлагали волейболистам перевернуть автомобиль. а не просто переставить, а один из пользователей соцсетей написал, что волейболисты могли бы и слаженнее справиться с машиной, а так получилось "слабенько".

Кроме того, в комментариях оставляли одобряющее "Красавцы" и "Вот сейчас видно, действительно команда!", а также предполагали, что волейболисты "Зенита" двигают автомобиль своего наставника Владимира Алекно.