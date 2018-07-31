31 Июль 17:13 2018-08-02T07:11:50+03:00

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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров решил необычным образом провести свой день с главным трофеем КХЛ, Кубком Гагарина. Он не стал выставлять его в людном месте, чтобы все могли сфотографироваться, а решил взять кубок в баню.

Бурмистров со своими товарищами нарядили кубок в именную банную шапку с вышивкой «Бурмистров», обложили пихтовыми вениками и попарили его от души. Видео похода в элитный банный комплекс в центре Казани, Бурмистров выложил в социальные сети и подписал «Чтобы здоровенький был». «Парим, чтобы и в следующем году наш был!» - на видео смеются мужчины в парной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662543" frameborder="0"></iframe> Хоккеист «Ак Барса» попарил в бане Кубок Гагарина.Соцсети

Пользователи тут же начали шутить на эту тему: «Самое главное, чтобы ему понравилось, и он остался у нас еще на один год». Нашлись и те, кто переживал, что от кубка может что-нибудь отвалиться.

По мнению мастера-ювелира, от недолго нахождения в парилке серебряного кубка 925-пробы, покрытого позолотой, ничего не произойдет. А вот пятнадцати минут при температуре 80 градусов и выше будет достаточно, чтобы покрытие 26-килограмового кубка начало тускнеть и отслаиваться.

С сезона 2012 года принято решение, что каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок, имеет право взять его к себе домой. Чаще всего кубок выставляли в фан-зонах и даже в актовом зале московского СИЗО. В бане трофей за свою историю побывал впервые.