31 Июль 16:30 2018-08-02T07:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый флешмоб сводит с ума желающих набрать большое количество лайков и стать звездами инстаграма.

Началось все с того, что канадский репер, актер и просто симпатичный парень Дрейк выпустил свой новый альбом, который понравился подписчикам. Американский комик Shiggy снял видео под песню In My Feelings. Сама композиция посвящена бывшей девушке репера Кики, и в припеве есть такие слова: «Кики, ты меня любишь? Ты уже едешь?».

Вот Shiggy и поддержал Дрейка - снял ролик, где он на обочине танцует под эту песню, показывает, как бьется сердце у девушки, спешащей к любимому. В это время водитель все снимает.

Запись оказалась вирусной. Поклонники репера теперь вовсю копируют видеоролик комика, да еще и усложняют его. Выпрыгивают из машин, танцуют, крутят воображаемый руль, показывают, как бьются сердца, а потом пытаются вернуться в салон движущегося автомобиля.

Далеко не ушли и жители Казани, а именно те самые «шейхи», которые проехали по городу на крыше старенькой «шестерки» с кальяном. Два парня на ходу выходят из то самой «шестерки», танцуют, крутят руль, складывают пальцы сердечками и бьются в такт припеву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662530" frameborder="0"></iframe> В Казани «шейхи» присоединились к флешмобу кики-челендж.Соцсети

Госавтоинспекторы Казани своим старым знакомым лайки ставить не стали, а присмотрелись к самому видео и насчитали сразу несколько нарушений со стороны водителя и его пассажиров.