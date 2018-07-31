Tele2 превращает солнечную энергию в 4G-интернет

31 Июль 12:31 2018-08-02T07:11:50+03:00

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Tele2 запустила Wi-Fi-генератор, преобразующий солнечную энергию в мобильный 4G-интернет. Компания использовала преимущество Краснодара, одного из самых солнечных городов России, и развила идею дождевого Wi-Fi, ранее разработанного для Санкт-Петербурга.

Проект «Солнечный Wi-Fi» направлен на улучшение городской среды и призван предоставить жителям возможность самим убедиться в качестве мобильного интернета Tele2. Оператор использовал особенность Краснодара, который входит в десятку самых солнечных городов России с показателем 250-300 непасмурных дней в году. Специалисты Tele2 разработали специальную установку для преобразования солнечной энергии в сигнал Wi-Fi.

Внутри конструкции установлен аккумулятор, который заряжается днем от солнечных батарей и поддерживает действие Wi-Fi-роутера. Накопленной энергии достаточно для бесперебойной работы генератора при пасмурной погоде, в вечернее и ночное время. Средняя скорость мобильной передачи данных солнечным Wi-Fi составляет 7-10 Мбит/сек.

Wi-Fi-генератор Tele2 работает в краснодарском парке «Солнечный остров». Его посетители могут воспользоваться скоростным мобильным 4G-интернетом и зарядить гаджеты в любое время суток. Чтобы получить Wi-Fi-доступ Tele2, необходимо пройти быструю регистрацию, продолжительность сессии и объем интернет-трафика неограниченны.

Осенью прошлого года Tele2 установила первый в мире дождевой 4G-генератор в Санкт-Петербурге. Этот инновационный проект выиграл серебро и бронзу престижного рекламного фестиваля «Каннские львы». Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину, а миниатюрные электрогенераторы превращают кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжается и раздает бесплатный дождевой Wi-Fi-интернет.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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