2018-08-02T07:11:50+03:00
Общество

Технологические проекты из Татарстана получат грантовую поддержку от МТС

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Акселератор MTS StartUp Hub начал выдавать гранты для запуска пилотных проектов. Денежные гранты и экспертную поддержку специалистов МТС для запуска пилотных проектов получат 22 стартапа со всей России, в том числе команды разработчиков из Татарстана.

Во второй этап акселерационной программы прошли стартапы в области клиентского сервиса, телемедицины, сервисы персонализированного адаптивного онлайн-обучения и платформа для создания интерактивных ассистентов. Разработчики 12 отобранных проектов получат гранты в размере 200 тысяч рублей, остальным проектам будет предложен пилотный контракт в размере до 500 тысяч рублей. Командам будет открыт доступ к клиентской базе, каналам продаж и инфраструктуре МТС, чтобы в условиях, максимально приближенных к реальной бизнес-среде, проверить жизнеспособность и коммерческие перспективы своих продуктов.

Резиденты, чей пилот пройдет успешно, смогут претендовать на то, чтобы стать долгосрочными партнерами компании и масштабировать свой бизнес. МТС готова рассматривать разные виды сотрудничества, от клиентского контракта до покупки решения, а также планирует предлагать решения российских команд своим зарубежным партнерам.

- Разработки стартапов в акселераторе комплементарны не только инновационным направлениям развития МТС, но и готовым цифровым продуктам. Уже на текущем этапе мы видим перспективы в развитии отобранных идей и технологий в реальном бизнесе, - сказал руководитель акселератора МТС Дмитрий Курин. - При этом мы не претендуем на долю в компании-резиденте в обмен на прохождение акселерационной программы. Взаимовыгодные условия - главное, на чем мы сосредоточены при работе со стартапами.

Акселератор MTS StartUp Hub был запущен в марте 2018 года и стал ключевым элементом системы взаимодействия МТС с молодыми технологическими компаниями.

Первый этап - акселерация - стартовал в марте текущего года. Было подано 250 заявок по шести номинациям: облачные технологии, финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, автоматизация закупок и логистики. Отобрано 55 стартапов для заочной предакселерационной программы, которая длилась один месяц. По результатам заочного этапа и после консультаций с бизнес-заказчиками в МТС, к защите допустили 30 проектов, из которых специалисты МТС определили 22 самые перспективные команды.

Второй этап - очный акселератор и программа пилотных проектов - стартовал в июне 2018 года.

Третий этап -масштабирование. Старт запланирован после завершения пилотных внедрений.

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