Дубль Азмуна, подарок от Смолова и победный старт. Как «Рубин» обыграл «Краснодар» в стартовом матче чемпионата страны

30 Июль 11:30 2018-07-30T14:09:01+03:00

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Старта нового сезона болельщики «Рубина» ждали с замиранием сердца. Прошедший чемпионат казанские футболисты смогли завершить довольно неплохо. Несмотря на кадровый голод и солидные финансовые проблемы, «Рубин» смог финишировать десятым и избежать проблем в виде переходных матчей с командами ФНЛ.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В межсезонье состав «рубина» претерпел значительные изменения. Во-первых ушли ветераны – Гекдениз Карадениз, Олег Кузьмин и Сергей Рыжиков. Вернулись в «Спартак» и «Зенит» Ивелин Попов и Кристиан Нобоа. Болгарин и эквадорец в прошлом сезоне стали главными творцами успешной игры «Рубина» по весне. Впрочем, сохранить их не удалось. Во-первых, в московском и питерском клубе игрокам дали шанс, и Попов, и Нобоа сыграли за «Спартак» и «Зенит» в стартовом туре чемпионата страны, а во-вторых – «Рубин», учитывая не самое благополучное финансовое положение, просто не мог себе позволить игроков со столь солидным жалованием.

За матчем с трибун наблюдали 13884 зрителей.Фото: Алина НИЗАМОВА

По этой же причине пришлось расстаться со шведским защитником Эмилем Бергстремом, который вернулся после аренды.

В итоге, в межсезонье через «Рубин» прошло с два десятка потенциальных новичков. Усиление искали на Балканах, в Израиле и разных уголках России. В итоге, из всего многообразья игроков тренерскому штабу приглянулся только голкипер Иван Коновалов.

Старта нового сезона болельщики «Рубина» ждали с замиранием сердца.Фото: Алина НИЗАМОВА

КАПИТАН НАВАС

В защиту пришлось искать усиление в лице не самых дорогих игроков. Так, молодого хорвата Филипа Уремовича нашли в словенской «Олимпии», а испанца Чико Флореса в середняке испанской Сегунды (второй по силе дивизион страны, прим. ред.). Главным же достижением стало перезаключение контракта с опытнейшим Цезарем Навасом, которого заодно назначили капитаном команды.

Федор Смолов, Филип Уремович и Ибрагим Цаллагов.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Мы благодарны Цезарю, что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Цезарь, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но, тем не менее, сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился, - отметил перед стартом сезона наставник казанского клуба Курбан Бердыев.

Цезарь Навас и Кристиан Куэва.Фото: Алина НИЗАМОВА

ВОССТАНОВИЛИ УДАРНОЕ ТРИО «РОСТОВА»

В полузащите и атакующей линии главный тренер казанцев постарался усилить состав знакомыми игроками. Так, в «Рубине» появились полузащитник Хорен Байрамян и форвард Дмитрий Полоз.

Дмитрий Полоз и Дмитрий Стоцкий.Фото: Алина НИЗАМОВА

Они арендованы, соответственно. У «Ростова» и «Зенита» на ближайший сезон. Оба игрока прекрасно знакомы Бердыеву по совместной работе в «Ростове». Кроме того, на флажке у «Зенита» арендовали еще и Ибрагима Цаллагова. 27-летний игрок может сыграть, как на фланге защиты, так и в опорной зоне. Появление такого универсала несомненный плюс для команды.

Хорен Байрамян.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также «Рубин» усилился Александром Бухаровым, который прекрасно играл в «Ростове» при Бердыеве, а после его ухода сник. Получил травму и разорвал контракт с клубом с берегов Дона. В итоге Бухаров более полугода находился без игровой практики, но Бердыева это не смутило. Кстати, таким образом, в «Рубине» воссоздали ударную тройку нападения «Ростова» Азмун-Бухаров-Полоз. Которая пару лет назад пошумела в Европе, доставляя немало хлопот оборонам «Баварии», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Также «Рубин» усилился Александром Бухаровым.Фото: Алина НИЗАМОВА

ПЯТЬ НОВИЧКОВ В ОСНОВЕ

Пока «Рубину» игры с грандами европейского футбола не светят. В первом туре казанцам выпало сыграть с «Краснодаром», которому предстоит старт в Лиге Европы. Пусть не столь солидная, но все же «европейская проверка».

Иван Игнатьев и Чико Флорес.Фото: Алина НИЗАМОВА

Бердыев в основе сразу же выпустил пятерых новобранцев. В центре обороны компанию Навасу составили Чико Флорес и Уремович, по краям расположились Байрамян и Цаллагов. В центре поля Бердыев обошелся проверенными бойцами – Камболовым, Могилевцем Игорем Коноваловым. В атаке же в пару к Азмуну выпустили Полоза.

Чико Флорес.Фото: Алина НИЗАМОВА

БЫСТРЫЙ ГОЛ АЗМУНА

Команды начали игру довольно активно. Сперва шанс появился у «Краснодара», но у Мамаева не получился удар с острого угла. «Рубин» ответил на 9 минуте, причем, сразу голом.

Чико забросил мяч в штрафную, там Полоз поборолся с Мартыновичем. В итоге мяч отскочил к Азмуну, который находился совсем один на одиннадцтиметровой отметке. Иранец спокойно уложил мяч в самый угол ворот.

Радость первому голу.Фото: Алина НИЗАМОВА

Казанцы продолжили идти вперед. Могилевец мог убежать один на один с вратарем, но не сумел обработать мяч. Затем Байрамян здорово пробил со штрафного, но голкипер «Краснодара» Крицюк вытащил мяч из верхнего угла.

ГОЛ И ПОДАРОК ОТ СМОЛОВА

На 31-й минуте сработало известное футбольное правило – не забиваешь ты = забивают тебе. Последовал заброс в штрафную «Рубина», Байрамян и Уремович не смогли разобраться кто именно вынесет мяч и тот отскочил к Федору Смолову. Форвард сборной России, которого считают чуть ли не главным антигероем прошедшего Чемпионата мира, доказал, что забивать не разучился. 1:1.

Федор Смолов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Впрочем, спустя семь минут Смолов доказал, что еще не до конца восстановился от прошедшего мундиаля. Он получил мяч в центральном круге и, вместо того, чтобы отправить мяч вперед, он зачем-то отпасовал назад, где был только Сердар Азмун. Иранский форвард подарком воспользовался – 2:1.

Сердар Азмун.Фото: Алина НИЗАМОВА

ДОТЕРПЕЛИ

Во втором тайме больше атаковали краснодарцы. Оживил игру вышедший на замену перуанец Куэва, который здорово проявил себя в составе сборной Перу на Чемпионате мира. После его навеса здорово бил головой Смолов, но мяч угодил в перекладину.

Александр Мартынович и Сердар Азмун.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следом все тот же Смолов сбрасывал под удар Газинскому, но удар у полузащитника «Краснодара» не получился. Был момент и у Куэвы. Перуанец здорово приложился метров с 30, но мяч прошел выше.

Юрий Газинский, Федор Смолов и Филип Уремович.Фото: Алина НИЗАМОВА

В концовке шанс был и у «Рубина». Бухаров получил мяч на подступах к штрафной, обыграл защитников, но пробил чуть мимо. В итоге 2:1 – «Рубин» стартует в Чемпионате России с победы.

В итоге 2:1 – «Рубин» стартует в Чемпионате России с победы.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Есть удовлетворение, прежде всего, от результата, и в целом от игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволяло нам всю игру играть в том темпе, в котором хотели. Тем не менее, многие ребята играли через не могу. И это дорогого стоит, - заявил Курбан Бердыев.

Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Свой следующий матч футболисты «Рубина» проведут на выезде против столичного «Динамо». Игра состоится 3 августа.

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