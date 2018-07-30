2018-07-30T10:09:37+03:00
Общество

Житель Казани сделал предложение любимой девушке во время танца

В этом ему помогали двадцать человек
Искандер ЯРУЛЛИН
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Предложение стало неожиданностью не только для девушки, но и для тех кто пришел потанцеватьПредложение стало неожиданностью не только для девушки, но и для тех кто пришел потанцевать
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Каждую субботу любители латиноамериканских танцев собираются на музыкальном опен-эйре около пляжа Ривьера. Именно там 26-летний казанец Айрат решил сделать предложение девушке Лилие. С ней они встречаются уже пять лет.

- Танцами начали заниматься полтора года назад и лучшего места для предложения я не мог представить,- рассказывает Айрат. Готовиться начал за неделю, проконсультировался с друзьями - они обещали помочь. В момент предложения на площадке было около двадцати человек, которые мне подыграли.

Танцпол казанец изучил заранее. Посоветовался с друзьями и администратором площадки откуда появится человек с букетом, где будут стоять люди с хлопушками-конфетти. Айрат даже договорился с ди-джеем, чтобы тот в нужный момент поставил любимую песню Лилии. Но подготовить движения танца не успел – пришлось двигаться экспромтом.

После предложения руки и сердца Айрат пригласил Лилю в ресторан

После предложения руки и сердца Айрат пригласил Лилю в ресторан

Во время опен-эйра молодой человек закружил девушку, а когда она повернулась в нему, он уже стоял на одном колене и протягивал обручальное кольцо. В этот момент взорвались хлопушки. Все кто были на площадке начали аплодировать.

- Я несколько раз спросил - Выйдет ли она за меня замуж? Сначала кивнула, а потом ответила – Да. Самое главное - это потренироваться, чтобы нормально достать и открыть коробочку с кольцом - чтобы не упасть в грязь лицом перед девушкой, - рассказывает Айрат.

Пара запланировала обряд никаха уже на ближайшее время. Свадьбу же проведут следующим летом.

Казанец сделал предложение возлюбленной во время танца.28 июля

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