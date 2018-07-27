Королева Нидерландов купила карету у мастеров из Татарстана

27 Июль 16:34 2018-07-27T18:16:57+03:00

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Кареты мастеров из Набережных Челнов уже 17 лет колесят от Владивостока до Санкт- Петербурга. А недавно спецзаказ был выполнен для Нидерландского королевского двора. Светлую карету с рубиновой обшивкой заказала у татарстанских мастеров королева Нидерландов Максима. Ее Кучер – Армандо Флюит передал им монаршие пожелания и эскизы.

- Светлую карету венчает королевская корона. Экипаж уникален тем, что у него две двери с обоих сторон. В то время как у базовых карет – одна дверь со стороны тротуара. Так же кучер лично для себя пожелал сиденье пошире и чтобы оно располагалось под определенным углом, - рассказал руководитель кампании Эдуард Сахбиев.

Кстати, это уже второй заказ королевского двора. Первая карета для королевы была выпущена в Набережных Челнах еще в 2015 году.

О челнинском каретном дворе королевская семья узнала во время одной из выставок в Москве. Стоимость царской кареты модели «Лилия-пони» для упряжки маленьких лошадей - полмиллиона рублей.

Весит мини-экипаж больше 400 килограммов. Все детали делали вручную девять мастеров. Карета уже участвовала в церемонии обручения двоих молодых царских особ. Фотографии с церемонии со словами благодарности челнинским мастерам прислал личный кучер королевы.

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