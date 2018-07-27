2018-07-28T18:30:02+03:00
Общество

«Билайн» использует точки Wi-Fi с адаптивной антенной системой для качественного интернета на Alfa Future People

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступит технологическим партнером масштабного фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом. В этом году оператор оснастит часть точек Wi-Fi адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, что поможет значительно улучшить стабильность передачи данных.

С каждым годом количество и разнообразие контента растет, что ежегодно увеличивает нагрузку на сеть «Билайн» практически в 2 раза. Так, в 2015 году за 3 дня фестиваля через сети Wi-Fi и 4G гости выложили в интернет фото и видео общим объемом 2 терабайта, в 2016 году трафик составил более 3,8 терабайт, а в 2017 превысил отметку в 7 терабайт. По данным издания Entrepreneur в 2018 году тренд на увеличение «тяжелого» контента – растущая популярность сториз, live-трансляций, технологий дополненной реальности и т.д. – будет оказывать влияние на нагрузку сети.

Для того, чтобы предоставить гостям фестиваля возможность делиться впечатлениями в любых форматах, будь то онлайн трансляции, видео или просто фотографии, «Билайн» снова развернет на Alfa Future People, одну из крупнейших в России сеть Wi-Fi под открытым небом, покрывающую территорию в 400 000 м².

- При планировании зоны покрытия мы опираемся на опыт прошлых мероприятий: учитываем перемещение посетителей в зависимости от событий на фестивале и времени суток, что позволит обеспечить достаточную емкость сети в каждой точке площадки. Например, наибольшую нагрузку сеть испытывает на открытии фестиваля, а также во время выступления хедлайнеров, - комментирует руководитель Технического департамента Центрального региона ПАО «ВымпелКом» Наиль Галеев.

Для обеспечения качественной связи на всей территории фестиваля будет установлено более 160 точек Wi-Fi, из которых часть будет оснащена новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex. Данная технология позволяет динамически изменять направление сигнала в сторону наибольшего скопления активных пользователей, что обеспечит значительное расширение пропускной способности канала беспроводной передачи данных и стабильно высокую скорость мобильного интернета.

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