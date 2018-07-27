В Татарстане драматург Гафур Каюмов погиб, упав в оркестровую яму

27 Июль 10:40 2018-07-27T10:44:22+03:00

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Трагедия произошла в Арске 26 июля. В районном доме культуры готовились к форуму татарских женщин "Ак калфак". Для мероприятия на сцене ДК ставили спектакль, в котором принимал участие и драматург Гафур Каюмов. Он отвечал за музыкальную часть.

Во время репетиции Каюмов захотел что-то поправить в декорация. Как рассказал директор ДК Айрат Нурьязанов, драматург установил стремянку, залез на нее, но не удержался и рухнул прямяком в оркестровую яму. К несчастью, на тот момент там хранились 24-миллиметровые трубы. Одна из них пронзила грудь мужчины, и пробила легкое.

Гафурова сразу доставили в больницу, положили на операционный стол - счет шел на секунды.

- Во время операции он скончался, - прокомментировали в пресс-службе минздрава Татарстана. - Врачи сделали все возможное, что было в их силах, но травма оказалась несовместимая с жизнью - во время операции у него остановилось сердце.

Напомним, что Гафур Каюмов - уроженец Арского района, он родился 2 марта 1959 года в деревне Новая Сарда. С сентября 1990 года и до 1997 года драматург работал в Татарском академическом театре. К созданию своих пьес Каюмов приступил в конце 80-х годов, их с успехом ставили в театрах Татарстана и Башкортостана. Известен он и как актер - он сыграл роль Салимжана, мужа Зулейхи, в фильме "Зулейха".

По факту смерти драматурга сотрудники СУ СКР по Татарстану уже начали доследственную проверку.