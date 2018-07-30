30 Июль 19:17 2018-08-02T07:11:50+03:00

Кстати, если приглядеться, то видно, что на женщине есть купальник, не совсем обычный, конечно, но есть. Фото: скриншот видео

Казалось, что из одежды на ней был только мотошлем [видео]

Изменить размер текста: A A

Обнаженную девушку в шлеме с бутафорскими косичками уже успели прозвать в Интернете «Леди на мопеде». Все дело в том, что попала в объектив камеры, когда в таком виде решила посетить заправку под Казанью.

Казанцы в социальных сетях разделились на тех, кому не понравился слишком откровенный образ, и защитников женщины на мопеде. Причем последние предполагают, что она просто ехала с пляжа. Кстати, если приглядеться к видео, то видно, что на женщине есть купальник, не совсем обычный, конечно, но есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/662391" frameborder="0"></iframe> Под Казанью топлес ди-джей на мопеде устроила «голую» поездку на АЗС.Соцсети

Как выяснила «КП-Казань», шуму в Интернете наделала 30-летняя хозяйка салона красоты в Казани Изель Нуруллина.

Она действительно в таком образе возвращалась с пляжа на Голубом озере. Там она отдыхала с мужем и решила заправиться. При этом Изель знала, что ее снимают друзья мужа. А видео выложили в сеть, чтобы потом посмеяться.

- Ажиотаж вокруг видео не понятен. Я была одета, на голове защитный шлем - все как положено по технике безопасности на дороге. Когда я ехала с озера, несколько, автомобилей мне сигналили. Но водители давали респект красивой девушке в прикольном образе, - рассказала Изель «КП-Казань».

Кстати Изель Нуруллина не только хозяйка салона красоты, мастер по маникюру и татуажу, но и ди-джей в ночных клубах Казани. При этом она всегда исполняет свои сеты топлес - с голой грудью. Это особенность ее музыкальной программы.

К слову, удивлять прохожих в городе у нее получается часто, ведь гардероб девушки очень яркий. В основном он состоит из коротких шортиков и маечек.

«Что еще нужно носить знойным летом?»: заявляет Изель. Воплощать образы в реальность ей помогают в местном ателье. Так, например, женщина любит ездить на мопеде по городу в образе бразильянки, чей костюм состоит из короткой кофточки и трусиков.

Днем она катается по городу в вызывающем наряде, а ночью выступает как ди-джей топлес.Фото: соцсети

К тем, кто критикует ее за внешний вид, Изель относится спокойно, чего и им желает. По ее словам, ничего незаконного она не совершает.