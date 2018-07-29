В Набережных Челнах пьяный водитель на бешенной скорости насмерть сбил пешехода

29 Июль 13:20 2018-07-29T13:27:46+03:00

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Авария произошла 28 июля в 21.20 в поселке ГЭС в Набережных Челнах. Водитель автомобиля, который, как оказалось, сел за руль не только пьяным, но еще и будучи лишенным водительских прав, развил бешенную скорость на дорогах города.

Соцсети

В какой-то момент он проехал на красный сигнал светофора, и сбил мужчину-пешехода. Сила удара была такова, что у потерпевшего не было шансов выжить, у него оторвало ногу.

- Во время погони, которая не продолжалась долго, водитель был задержан, - сообщили "КП-Казань" в МВД Татарстана.

Соцсети

Во время задержания водитель не сопротивлялся. У него взяли кровь для проверки состояния, но и так было заметно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения - шатался, исходил запах алкоголя.

На него было ставлено несколько административных протоколов: за управление машиной без водительских прав, за управление неисправным автомобилем, который не поставлен на учет в ГИБДД, и другие.