Парень с девушкой уединились на пляже в Казани

29 Июль 11:20 2018-07-29T11:23:52+03:00

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В выходные температура в Казани поднялась до 34 градусов. Официальные городские пляжи были переполнены. Поэтому многие казанцы вместе с детьми отправились принимать водные процедуры туда где нет лежаков и зонтиков.

На необустроенных пляжах Казани было людно. Это не помешало молодой паре уединится в окружении отдыхающих.

- Вместе с подругой пришли позагорать около пляжа казанская Ривьера. Там чистый песок. Купаться в Казанке не решаемся. Чего не скажешь о детях, которые с утра до вечера не вылезают из воды, - рассказывает Алина. - В какой-то момент на пляже появилась очень веселая пара. Они громко смеялись и дотрагивались друг до друга.

После чего парень вскарабкался на девушку и повалил ее. Он гладил ее руками и целовал. Отдыхающим стало понятно, что пара пришла на пляж не загорать. Мужчина подтянул спутницу к себе и начал растегивать верхнюю часть купальника.

Все происходило днем на глазах у отдыхающих и детей. Никто из родителей не решился сделать замечание раскрепощённой паре. А дети, плескавшиеся в нескольких метрах отворачивались и делали вид что не видят. Только когда молодой человек заметил, что попал в объектив камеры сотового телефона, успокоился. Но спустя несколько минут снова принялся за старое.

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