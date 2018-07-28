Лунное затмение в Казани. Пользователи соцсетей делятся сделанными кадрами
Минувшей ночью жители Казани могли стать свидетелями самого длительного лунного затмения в XXI веке. Оно длилось около четырех часов. Все началось минувшим вечером около 21:30. Закончилось же уже после 1:00.
В этот же момент в небе можно было наблюдать великое противостояние Марса. Красная планета подошла на максимально близкое расстояние к Земле. В результате, можно было без телескопа увидеть и Марс.
Жители Казани сделали немало кадров двух явлений. Они сразу же выкладывали фотографии в соцсети. "Комсомолка" публикует лучшие из них.
Отметим, что на многих кадрах ниже "кровавой луны" видна небольшая точка. Кто-то считает, что это обычная звезда, но другие уверены - это именно Марс.
Фото: Соцсети.
Фото: Соцсети.
Фото: Соцсети.
Фото: Соцсети.
Фото: Соцсети.