2018-07-28T12:46:51+03:00
Общество

Лунное затмение в Казани. Пользователи соцсетей делятся сделанными кадрами

Кадры "кровавой луны" просто заполонили интернет
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: Соцсети.Фото: Соцсети.
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Минувшей ночью жители Казани могли стать свидетелями самого длительного лунного затмения в XXI веке. Оно длилось около четырех часов. Все началось минувшим вечером около 21:30. Закончилось же уже после 1:00.

В этот же момент в небе можно было наблюдать великое противостояние Марса. Красная планета подошла на максимально близкое расстояние к Земле. В результате, можно было без телескопа увидеть и Марс.

Жители Казани сделали немало кадров двух явлений. Они сразу же выкладывали фотографии в соцсети. "Комсомолка" публикует лучшие из них.

Отметим, что на многих кадрах ниже "кровавой луны" видна небольшая точка. Кто-то считает, что это обычная звезда, но другие уверены - это именно Марс.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

Фото: Соцсети.

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