Фан-парк, челленджы и открытая тренировка: как казанский «Рубин» представил новичков

27 Июль 10:00 2018-07-27T11:08:13+03:00

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26 июля на «Казань Арене» прошел «День с «Рубином». На площадке перед медиафасадом стадиона для болельщиков открылся фан-парк с живой музыкой, развлекательными площадками и фудкортом.

Приветствие новичков на трибунах.Фото: Алина НИЗАМОВА

Немного позже на поле болельщикам представили новичков клуба. Друг за другом на газон «Казань Арены» вышли бывшие партнёры по «Ростову» Александр Бухаров, Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян, молодой хорватский защитник Филип Уремович, испанский защитник Чико Флорес, а также голкипер Иван Коновалов.

Чико Флорес и Филип Уремович.Фото: Алина НИЗАМОВА

Футболисты запустили на трибуны мячи, и шесть счастливчиков, поймавшие их, спустились к полю и провели челлендж с игроками, разделившись на шесть команд.

Хорен Байрамян здоровается с болельщицей.Фото: Алина НИЗАМОВА

В первом туре состязания футболистам надо было попасть мячом в огромные ведра, установленные в ворота, а болельщикам просто их хотя бы задеть. Задание для профессионалов оказалось непосильным, и успешные попытки были только на счету болельщиков.

Команды выполняли челленджы.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем по заданию игрокам надо было попасть в перекладину ворот, а девушкам и детям, вышедшим на поле, в штангу. Победителя определили в серии пенальти.

Победителя определили в серии пенальти.Фото: Алина НИЗАМОВА

После соревнований началась открытая тренировка, которая продолжалась почти полтора часа.

Тренировка продолжалась почти полтора часа.Фото: Алина НИЗАМОВА

Правда, примерно через 30 минут после ее начала трибуны начали заметно пустеть.

В 18:00 началась открытая тренировка.Фото: Алина НИЗАМОВА

Лишь истинные любители футбола и фанаты казанского клуба досидели до конца и проводили команду с поля аплодисментами.

Лишь истинные любители футбола и фанаты казанского клуба досидели до конца и проводили команду с поля аплодисментами.Фото: Алина НИЗАМОВА

Вместе с анонсированной ранее шестёркой на поле вышел ещё один новичок. Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов пока находится только на просмотре, но, в клубе его хотят видеть, о чём заявил главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после тренировки. Тем не менее, в целом, наставник клуба остался доволен подбору новых игроков, о чём сказал на пресс-конференции.

Тренера команды.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Безусловно, есть удовлетворение, что эти ребята пришли. Другое дело, что функциональное состояние у всех разное, поэтому в тренировочный процесс нужно будет вводить существенные корректировки. Но все будем решать по ходу, - сказал тренер.

Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также Бердыев объяснил, почему Федор Кудряшов наблюдал за тренировкой со скамейки. Как оказалось, футболист, игравший на Чемпионате мира в составе сборной России, приехал в расположение клуба с травмой, и в тренажерном зале почувствовал напряжение в мышцах. Так что в воскресном матче с «Краснодаром» его не стоит ждать.

Федор Кудряшов и Александр Бухаров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Главный тренер казанской команды отметил, что в этом сезоне команда надеется на более высокий результат, чем в прошлом.

Чико Флорес.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Нельзя предвидеть ничего: ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести, в аренду или бесплатно. Собираем с миру по нитке. Но надеемся на более высокий результат, чем в прошлом сезоне, - заявил Курбан Бердыев.

Курбан Бердыев на тренировке.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, специалист отметил, что капитаном казанской команды в новом сезоне остается Цезарь Навас.

– Он рядом, он и будет. Мы благодарны Цезарю, что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Цезарь, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но, тем не менее, сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился, - рассказал Курбан Бердыев.

Цезарь Навас.Фото: Алина НИЗАМОВА

Сам Цезарь Навас признался, что основной мотивацией для продления контракта с «Рубином» стало желание «продолжать выступать на профессиональном уровне и играть в футбол».

Иван Коновалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Обновленный «Рубин» болельщики смогут увидеть в игре уже 29 июля в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» на «Казань Арене» в 19.00.