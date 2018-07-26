В Чебоксарском аэропорту во время приземления у самолета сложилась передняя стойка

26 Июль 13:30 2018-07-26T13:48:48+03:00

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ЧП произошло во время посадки четырёхместного двухдвигательного самолёта Diamond DA42, принадлежащего Ульяновскому институту гражданской авиации. Самолёт, в котором находились курсант и инструктор, во время приземления завалился вперед - по предварительным данным, у самолета сломалась передняя стойка шасси.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, никто не пострадал.

- Ведется проверка транспортными прокуратурами Чувашии и Ульяновска, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Но на время следственно-оперативных действий пришлось задержать два авиарейса, улетающих по расписанию в Москву и Симферополь - эксперты и следователи осматривали Diamond DA42, занявший взлетно-посадочную полосу. Не смог вовремя сесть и борт, вылетевший в Чебоксары из Москвы.

- Как только мы получили разрешение от следственных органов, сразу объявили посадку для пассажиров, - сообщили представители аэропорта "Чебоксары". - Приносим извинения в связи с задержкой рейсов, которая произошла не по нашей вине.