2018-07-26T12:49:13+03:00
Общество

Жена президента Сирии подарила дочке Героя России Марата Ахметшина из Казани котенка

Ралина собирается назвать дымчатого представителя шотландской вислоухой "Угольком"
Лика ИСАЕВА
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Во время церемонии встречи Асмы Асад и родственников погибших в Сирии российских военнослужищихВо время церемонии встречи Асмы Асад и родственников погибших в Сирии российских военнослужищихФото: ТАСС
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В Дамаск по приглашению президента Сирии Башара Асада приехали родственики российских военнослужащих, павших за освобождение страны от террористов. В среду, 25 июля, в Дамаске супруга президента - Асма, почтила память российских и сирийских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории ближневосточной республики.

Вместе с супругой президента Сирии цветы к памятнику возлагали и родственники погибших россиян.

Среди приглашенных гостей была маленькая Ралина Ахметшина. Ее папа Марат Ахметшин, в июне 2016 года принял неравный бой в Пальмире. Спасая своих товарищей, он погиб. На родине ему присвоили звание Героя России.

Асма Асад приготовила подарок для маленькой Ралины. Она подарила ей котенка шотландской вислоухой породы. Маленького котенка дымчатого окраса девочка хочет назвать "Уголёк"

Напомним, что Асма Асад курирует программу "Пострадавшим за Родину", которая нацелена на скорейшую реабилитацию инвалидов войны и их возвращение к общественно полезной деятельности. Кроме того, она опекает семьи погибших военнослужащих и интернаты для сирот. Другое направление ее деятельности - поощрение молодых талантов, их направление на научную стажировку за рубеж, в том числе в Россию.

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