Из-за заболевшей пассажирки в Казани сел на вынужденную посадку самолет
В Международном аэропорту "Казань" запросил вынужденную посадку "Боинг 738", летевший из московского аэропорта Домодедово в Горно-Алтайск. Одному из пассажиров - 46-летнему мужчине, стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить лайнер в ближайшем аэропорту. Этой воздушной гаванью оказалась столица Татарстана.
Посадка была успешной. Медики осмотрели заболевшего, предложили ему отправиться в больницу, но мужчина от госпитализации отказался.
После дозаправки самолет отправился по маршруту.
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