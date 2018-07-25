2018-07-25T14:09:04+03:00
Происшествия

Из-за заболевшей пассажирки в Казани сел на вынужденную посадку самолет

Рейс "Домодедово-Горно-Алтайск" приземлился в 1.51 в среду, 25 июля
Лика ИСАЕВА
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Самолет приземлился в 1.51Самолет приземлился в 1.51Фото: Из материалов пресс-службы
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В Международном аэропорту "Казань" запросил вынужденную посадку "Боинг 738", летевший из московского аэропорта Домодедово в Горно-Алтайск. Одному из пассажиров - 46-летнему мужчине, стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить лайнер в ближайшем аэропорту. Этой воздушной гаванью оказалась столица Татарстана.

Посадка была успешной. Медики осмотрели заболевшего, предложили ему отправиться в больницу, но мужчина от госпитализации отказался.

После дозаправки самолет отправился по маршруту.

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