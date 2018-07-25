В Татарстане отмечают День сотрудников следствия

25 Июль 17:52 2018-07-25T17:52:52+03:00

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25 июля в России отмечают День сотрудников следственных органов. Праздник для всех, кто посвятил свою жизнь расследованию и раскрытию преступлений против жизни, здоровья и благополучия граждан, коррупционных и налоговых преступлений.

Жизнь складывается так, что большую ее часть мы проводим на работе. Следователи не исключение. Да и порой этой самой работе уделяют времени гораздо больше, чем положено по Трудовому кодексу: у неприятностей и преступлений графиков и расписаний нет. Вот и работают они до тех пор, пока не поставят точку в обвинительном заключении, до того времени, пока не сложат в картинку все доказательства для вынесения приговора.

Огромную помощь им оказывают семьи. Жены и дети поддерживают своих близких. Есть и те, кто встретил свою "половинку", как шутят сами правоохранители, "не отходя от места события".

Две истории рассказали "КП-Казань" сотрудники СУ СКР Татарстана.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Свою вторую половинку Ренат встретил на чужой свадьбе. Сам до сих пор шутит, что это была не просто любовь с первого взгляда, а целый выстрел. Сотрудница военкомата Алсу от ухаживаний со стороны молодого парня не отказывалась. Протанцевав на торжестве весь вечер, Ренат и Алсу больше не расставались. У ребят оказались схожие взгляды на жизнь, на воспитание детей, совпадало все до мельчайших деталей – любимая музыка, еда, увлечения. Девушка работу Рената понимала, и не обижалась, если вдруг отменялись свидания из-за того, что любимый торопился на допрос к очередному фигуранту уголовного дела.

Ренат НигматзяновФото: из личного архива

Свадьбу сыграли 15 января. В День Следственного комитета России.

- Я стараюсь работу домой не нести, - признается 33-летний Ренат. – Жена все понимает, и благодаря ее чуткости, такту и воспитанию мы сумели построить наши взаимоотношения с учетом интересов и работы, и семьи. Если я прихожу домой вовремя, то для всей семьи это большой праздник. Если надо уехать в разгар торжества – меня провожают с улыбкой, без упреков и ссор.

Семья, кстати, у заместителя начальника Нурлатского межрайонного следственного отдела, большая – чета Нигматзяновых воспитывает четверых детей. Старший Амир в этом году пойдет в школу, близнецы Ралина и З алина ходят в садик, младшему Кариму только недавно исполнился год.

- Самое дорогое, что есть у нас – это семья, - считает Ренат. – Смотрю на своих детей сейчас, и понимаю, какие мы все разные. Амир – мечтатель, с обостренным чувством справедливости. Он может горой встать на защиту младшего товарища, которого обижают старшие детки в детсаду. Сам может в такой ситуации конфликт погасить своим миролюбием, но если другу потребуется помощь – даже раздумывать не будет. Дочки – как солнышки, мамины «хвостики: помогают ей по дому, с младшим братиком возятся. Одна хорошо танцует, вторая – поет. Младший сын пока – парень настырный, пока говорить не может, криком берет. Кем бы они не захотели стать, мы с Алсу их всегда поддержим.

В кругу семьиФото: из личного архива

То, что следователю нужен надежный тыл, дом, где его ждут и встречают с любовью, Ренат обозначил сразу: «Все мои заслуги – это заслуги Алсу. Мы вместе, и это не пустые слова – настоящий мужчина берет ответственность за своих близких, настоящая женщина способна обогреть своей любовью и теплотой всех под крышей своего дома».

Сам Ренат о своей работе готов говорить часами. Всегда в курсе изменений в законах, изучает опыт коллег из других городов и регионов. Чем его привлекает работа следователя? Возможностью сделать мир справедливее и чище.

В РОЛИ КУПИДОНОВ - ДЯДЯ И ДЕД

Их на самом деле свела судьба и провидение. Судите сами: 1 сентября 2007 вчерашние школьники Булат и Таслия вошли в аудиторию Казанского юридического института. Учились вместе один год, прежде чем стали замечать друг в друге не только сокурсников. Булат родом из Альметьевска, Таслия – из Заинска. Там у Булата есть родственники.

Во время учебы не раз приходилось ездить домой, и всякий раз молодые люди составляли друг другу компанию – города-то расположены неподалеку друг от друга.

Когда на втором курсе Булат решил написать научную работу для участия во Всероссийском конкурсе, выяснилось, что Таслия ее тоже пишет.

- Мы вскоре так и начали писать работы, в соавторстве, - признается Булат. – Нас увлекали одни и те же темы, направления, выводы делали независимо друг от друга, схожие до запятой! Нам так и дипломы вручали – один на две фамилии. Возили показывать родным по очереди.

Когда поняли, что одной наукой уже не обойтись, решили познакомить друг друга с родственниками. Тут-то и выяснилось, что дядя Булата, проживающий в Заинске, избранницу племянника уже заочно давно Таслию знает.

- Он помогал ей при поступлении в институт как одаренной выпускнице, ходатайствовал при выделении для нее места в нашем институте на спецкурс, - улыбается Булат. – Оказалось, что мой дед тоже причастен к нашей встрече – он тоже помог поступить в этот же институт. Тогда я выбирал, где учиться, и дед посоветовал именно этот вуз. Теперь мы понимаем, что это просто судьба нас соединяла, а дед и дядя до сих пор шутливо спорят, кто же из них настоящий Купидон.

Супруги Шакиряновы благодарят за свое знакомство родныхФото: из личного архива

После института молодые люди разъехались по городам, поступили на работу в следствие. Год ездили друг к другу в гости, затем поженились. Сначала Таслия перевелась в Казань, стала работать в третьем отделе по расследованию особо важных дел, затем приехал Булат.

- Мне нравится работать следователем, потому что это трудно объяснить, какие чувства ты испытываешь, когда удается восстановить справедливость, - признается Таслия. – Мне очень хочется защитить всех детей, если кого-то из малышей обидели – наказать обидчика. Если подросток становится жестоким – выяснить, в чем причина. Может, и он в свое время стал жертвой насилия со стороны взрослых, но тогда ему никто не помог. Это не просто – держать равновесие между добром и злом, если дело касается расследования преступлений, совершенных в отношении детей, или наоборот, совершенное подростками. Сейчас от меня лично и от каждого из нас зависит то, какими вырастут наши с вами дети. Надо про это помнить всегда.

Булат отдает предпочтение расследованию экономических преступлений – продираться сквозь лабиринты экономических терминов, расследуя коррупционные цепочки преступлений, не просто.

- Каждое новое дело приносит тебе багаж уникального опыта и знаний, - считает Булат. – Однажды мы с Таслией в составе группы занимались расследованием уголовного дела по обманутым дольщикам. Каждый принес свой вклад в это дело, свежие идеи и находки во время расследования помогли довести это дело до суда. Теперь уже Фемида должна

вынести свой вердикт. Но мы работали очень ответственно, ведь этого решения ждут сотни людей, которые остались без крова и денег из-за нерадивых застройщиков.

Таслия ждет приговора по совместно расследованному делу дома, в окружении двух дочек – 29 июля близнецам Шакиряновым исполняется один год.