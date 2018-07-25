2018-07-25T14:09:04+03:00
Происшествия

Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту опрокидывания пассажирского автобуса в Тверской области

В салоне туристического автобуса "Казань-Санкт-Петербург" находилось 40 пассажиров
Лика ИСАЕВА
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За помощью к медикам обратилось два человека.За помощью к медикам обратилось два человека.
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Прокуратура Татарстана начала проверку по факту опрокидывания автобуса из Казани в Тверской области

Водитель везущий 40 пассажиров уснул за рулем и вылетел с дороги

В эту среду, 25 июля, в Тверской области на 316 километре федеральной автодороги М10 вылетел с дороги в кювет и опрокинулся автобус «Казань-Санкт-Петербург». В момент ДТП в нем помимо водителя находилось 40 пассажиров, в том числе 5 детей.

К счастью обошлось без тяжких травм. За медицинской помощью обратились два пассажира. Госпитализация им в итоге не понадобилась.

Водитель же автобуса признался сотрудникам Госавтоинспекции Тверской области, что он заснул за рулем, поэтому транспорт потерял управление и слетел с дороги.

Пассажиров после аварии отправили дальше по маршруту. Для этого ПАТП Вышнего Волочка, возле которого все и произошло, предоставил свой автобус.

Прокуратура Татарстана по данному факту организовала проверку по поручению Илдуса Нафикова.

- Предстоит выяснить принадлежность автобуса, обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие аварии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Предметом проверки станет изучение вопроса о соблюдение требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

Если выяснится, что нарушения имеются, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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