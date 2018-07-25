Таможенники Татарстана задержали посылку с контрафактным кубком ЧМ FIFA 2018

25 Июль 14:05 2018-07-25T14:09:04+03:00

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Сюрприз в посылке из Гонконга обнаружили на Казанском почтовом посту Татарстанской таможни во время проверки корреспонденции из-за рубежа. В ящике, прибывшем из Гонконга сверкал позолоченный кубок FIFA!

Таможенники сразу заподозрили в нем контрафакт, несмотря на то, что изготовлен он был весьма качественно - скопированы не только две человеческие фигуры, поддерживающие на поднятых руках земной шар, но и имелись надписи, которые выгравировывают на нем после определения чемпионов футбольного мундиаля вплоть до 2014 года.

Покоился кубок на подножке из двух частей - в нижней части располагалась полоска зеленого цвета, над ней рельефная надпись "FIFA WORLD CUP" и снова полоска зеленого цвета, похожая на малахитовые вставки настоящего кубка.

Копия кубка повторяла даже размеры подлинного шедевра - высота составила 36 сантиметров, а диаметр основания - 10,2 сантиметров.

Фото: Из материалов пресс-службы

О своей находке Татарстанская таможня незамедлительно проинформировала представителя Международной федерации футбольных ассоциаций. Представители FIFA подтвердили, что изделие - копия, контрафактным.

Приобретая или используя такой товар, потребитель теряет доверие к оригинальным товарам, а это наносит значительный моральный ущерб и материальный вред репутации владельца исключительного права на товарный знак.

- В соответствии с действующим законодательством (пп. 1 п.1 ст. 285 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и п.2.2.1.3. ст. 18 Всемирной почтовой конвенции) контрафактные и пиратские предметы запрещены к пересылке в международных почтовых отправлениях и подлежат возврату отправителю, - подытожили в пресс-службе Татарстанской таможно, и добавили, что контрафактный Кубок готовится к отправке назад, в Гонконг.

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