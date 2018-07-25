Футбольная победа татарстанских энергетиков

25 Июль 09:00 2018-07-25T14:42:49+03:00

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В этом году столице Татарстана в очередной раз повезло: жители нашего города смогли стать участниками крупнейшего мирового события - чемпионата мира по футболу. В Казань вслед за своими любимыми сборными приезжали десятки тысяч иностранцев. Чарующая и зажигательная атмосфера праздника, которую привезли с собой болельщики, царила практически во всем городе.

Пока одни наслаждались мундиалем, другие работали изо всех сил, чтобы ничто не омрачило праздничные минуты. Важную роль в этом событии сыграли татарстанские энергетики. «Комсомолка» узнала, как проходила подготовка к чемпионату, какие особенности пришлось учитывать в работе и что об этом думают сами энергетики.

И СПОРТСМЕНАМ, И ФАНАТАМ, И ЖИТЕЛЯМ

Как рассказали «Комсомолке» в «Сетевой компании», в рамках подготовки к крупномасштабному событию не только отремонтировали действующие энергетические объекты, но и построили новые. Например, построили высоковольтную линию электропередачи на 220 кВ «Щелоков-Центральная», а кабельной линией на 10 кВ соединили подстанции «Крыловка» и РТП-109 - центра питания для главного казанского стадиона.

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Под контролем энергетиков находились стадион «Казань Арена», где прошли все матчи чемпионата мира в Казани, сердце футбольных фанатов - площадка фанфеста у Центра семьи «Казан», стадион «Рубин», «Трудовые резервы», «Свияга» - здесь тренировались и проживали сборные Японии, Австралии, Колумбии, тренировочные стадионы «Электрон», «Центральный стадион», а также резервные объекты на «Динамо» в поселке Мирный, лагере «Волга».

Для пущей безопасности для задействованных в проведении мундиаля объектов были подготовлены резервные источники питания электроэнергии.

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Для обеспечения бесперебойного электроснабжения в этом году привлекли представителей всех филиалов республики. Кроме работы на спортивных объектах энергетики проводили ежедневные осмотры и облеты линий электропередач, а воздушные линии и оборудование на подстанциях проверяли по несколько раз в день.

Особая ответственность легла на Казанские электрические сети, поскольку все питание энергопотребителей осуществлялось от сетей, обслуживаемых столичным филиалом.

В круглосуточном режиме было организовано дежурство на всех подстанциях, обеспечивавших энергоснабжение Казанского энергорайона.

«СЕРДЦЕ» ФАНАТОВ

Что ни говори, а самыми важными площадками во время чемпионата мира по футболу были стадион «Казань Арена» и территория Парка болельщиков, раскинувшегося на набережной у Центра семьи «Казан». Выбранное место для фанфеста оказалось максимально удобным: живописные виды, удобное месторасположение от стадиона, пешеходных дорог и остановок общественного транспорта, большие территории для размещения экрана и зрительской зоны. По этой причине энергетики тем более не могли ударить в грязь лицом. За время чемпионата на большом экране без каких-либо перебоев в отличном качестве показали все 64 игры.

Как рассказал «Комсомолке» энергоменеджер объекта заместитель директора по реализации услуг Чистопольских электрических сетей Сергей Панфилов, схему энергетического обеспечения этого объекта начали разрабатывать еще в феврале.

- Запросили проект, внимательно его изучили и внесли свои предложения по изменению электрической схемы. Были вопросы, но их все решили. В связи с этим мы очень благодарны главному энергетику Дирекции спортивных и социальных проектов Фидаилю Губайдуллину, - отметил он.

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C 4 июня оборудование стали монтировать непосредственно на месте. Проверять готовность техники к максимальным нагрузкам энергетикам пришлось в боевых условиях. Причем за малейшую ошибку пришлось бы платить большой ценой - впервые оборудование запустили во время празднования Дня России 12 июня, когда на площадке выступила группа «Дискотека Авария», а со сцены горожан поздравил лично Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Основная подача электроэнергии велась со стационарного сооружения, расположенного на территории фанфеста - блочной трансформаторной подстанции. В обычные дни она обеспечивает электричеством здание «Чаши», а во время мундиаля стала центром питания всей площадки. Там все дни дежурили сотрудники Западного РЭС Казанских электрических сетей.

На случай аварийных ситуаций для бесперебойной подачи электроэнергии за «Чашей» в технической зоне разместили две дизель-генераторные установки (ДГУ). В случае так называемых технических нарушений вся площадка должна была перейти на резервное питание в считанные минуты. На этой площадке в дни игр вместе с энергоменеджером и его помощником дежурили два оператора установок и два электромонтера - все они приехали из Чистополя и Алексеевска.

Кроме работы на двух основных площадках энергетики, используя тепловизоры, каждые два часа проводили рейды по территории Парка болельщиков.

- Мы несли большую ответственность, наблюдали и консультировали вплоть до розетки. И если видели нарушения, то требовали их немедленно устранить, - объяснил суть технических обходов Сергей Панфилов.

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ОВАЦИИ ЗВУЧАЛИ И В ИХ ЧЕСТЬ

Особое напряжение испытывали представители Елабужских, Набережночелнинских, Альметьевских, Чистопольских электрических сетей и управления ОАО «Сетевая компания», работавших на стадионе «Казань Арена». В день игр на дежурство заступало 11 человек. Расслабиться энергетики могли только после того, как со стадиона уйдет последний футболист и фанат.

Восемь главных распределительных щитов, 350 светильников спортивного освещения, мультимедийный экран - одна из главных достопримечательностей «Казань Арены», все распределительные устройства - всю эту зону ответственности команда энергоменеджера стадиона, директора филиала Елабужские электрические сети Эдуарда Шаронова знала назубок.

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До этого на стадионе прошли три крупных международных мероприятия, и поэтому четвертый - самый весомый из них по количеству стран-участниц и болельщиков никаких опасений не вызывал.

- К мероприятию ФИФА привлекло в большом количестве подрядные организации, но на нашу долю достались самые ответственные объекты - рассказывает энергоменеджер. - Поэтому мы, как и прежде, уделили пристальное внимание подготовительным работам.

Здесь схема энергообеспечения также выстраивалась с учетом приоритетности объектов.

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Так, спортивное освещение, оборудование служб безопасности, штабов и региональных центров в случае возникновения нештатной ситуации поддерживалось резервированием - этой цели служили источники бесперебойного питания. Они также поддержали бы в рабочем состоянии объекты эвакуации, аварийного освещения, системы пожаротушения, лифты. В случае форс-мажора электроснабжение объекта полностью восстановили бы уже в течение нескольких минут благодаря стационарным дизель-генераторам, имеющимся в арсенале стадиона.

На дежурстве на объекте находились проверенные временем кадры. Сами энергетики в шутку называли себя истинными ценителями футбола, потому что возможность увидеть зрелище «вживую», как и ранее, им не предоставлялась: каждый должен был быть на своем посту.

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Поэтому овации зрителей, которые звучали после каждого забитого мяча и которые они слышали ранее, чем придет изображение на картинку ноутбука, они ведь и в их честь! Как и в честь остальных коллег, работавших в эту горячую пору на объектах ЧМ и создававших спортивный праздник для тысяч зрителей.