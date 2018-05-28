В небе Татарстана столкнулись два парашютиста: назвали причины смертельного ЧП

28 Май 16:55 2018-06-01T12:07:54+03:00

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Трагедия произошла 19 мая в Мензелинске. Там во время тренировки на высоте около двух километров столкнулись два опытных парашютиста - 34-летний Рушан Сибгатуллин и 47-летний Олег Щелканов. Оба спортсмена скончались - один во время удара о землю, второй в "скорой помощи".

По мнению комиссии ДОСААФ, причина ЧП ероется в невыполнении мер безопасности во время разбежки и открытия парашюта.

Претензий к руководству Мензелинского аэроклуба нет - те должностные лица, отвечающие за подготовку и выполнение прыжка, сделали все по инструкции. К самой системе подготовки и тренировки также никаких претензий нет, все работало в штатном режиме.

Текст заключения комиссии ДОСААФ:

"При разбежке после окончания работ два спортсмена-парашютиста приступили к разбежке параллельными курсами, не видя друг друга и не осмотрев пространство над собой и под собой, не дав отмашки, приступили к открытию основных парашютов. Сибгатуллин Р.М. оказался ниже и выбросил вытяжной парашют, основной уже практически наполнился. Второй парашютист Щелканов О.В., не видя парашютиста, кидает вытяжной парашют и попадает в купол нижнего парашютиста, чуть правее центра крыла купола, пробивает купол и падает на голову и левую часть тела нижнего парашютиста. От удара кольцом слайдера происходит расчековка левого тросика зачековки КЗУ, нижний парашютист повисает на правой группе свободных концов его основного парашюта, который куполом цепляется за экипировку и стропы основного парашюта Щелканова О.В. В этот момент происходит наполнение запасного парашюта Щелканова О.В. Купол основной и запасной после наполнения переходят в положение «веер». В таком положении происходит приземление на территории аэродрома Мензелинск".