Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 28 октября 2020 года: число зараженных перевалило за 20 тысяч

По последним данным, в регионе провели 351 851 тест на коронавирус и обследовали 329 505 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 201 зараженного коронавирусом. С начала пандемии инфекцию там подхватили уже 20 182 человека. На данный момент 15 668 из них выздоровели, а 246 - скончались.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Местный Роспотребнадзор говорит о том, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 11 344 человека с COVID-19 или подозрением на него. По последним данным, в регионе провели 351 851 тест на коронавирус и обследовали 329 505 местных жителей.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что на борьбу с инфекцией брошены все силы. Он пообещал выделить сфере здравоохранение достаточное финансирование для борьбы с коронавирусом, а также усилить мощности в больницах и поликлиниках. Также будет увеличен коечный фонд для зараженных.

- Созданныи госпитальныи фонд для лечения COVID-19, а это более 1,5 тыс. коек, мы сеи час серьезно усиляем. Еще однои базои станет Центральная городская клиническая больница. Ведется работа по оборудованию 461 точки доступа кислорода для лечения пациентов с коронавирусом. Сроки максимально сжатые. Всего же ЦГКБ задеи ствует порядка 700 коек для пациентов с COVID-19, - написал Морозов на своей официальной странице в социальной сети.

После он отметил необходимости четкой маршрутизации плановых и экстренных больных в областные больницы. На помощь медикам в 11 поликлиниках уже вышли волонтеры - 30 старшекурсников, которые, кроме всего прочего, работают колл-центрах. В ближайшее время число добровольцев будет увеличено до ста.

Ранее Морозов предложил организовать в регионе мотобригады для оказания скорой медицинской помощи больным с коронавирусом. Губернатор изучил опыт зарубежных стран, в которых уже имеются мотобригады “скорой”, а также встретился с “Ночными волками”. Последние готовы оказать содействие властям. Проработать данный вопрос теперь должна первый зампред правительства Ульяновской области Екатерина Убе.