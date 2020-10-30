Кто покорит Камчатку?

Условия участия в акции были просты - купить две банки энергетического напитка «Adrenaline Rush» на АЗС «Газпромнефть» и зарегистрировать чек на сайте акции. Бонусом, кроме возможности выиграть тур на Камчатку, каждый участник розыгрыша получал в подарок еще и топливо. В акции участвовали автомобилисты со всей России, но удача улыбнулась жителю Казани Динару Харисову.

Вручение сертификата на поездку прошло на той самой автозаправочной станции, ставшей для Динара счастливой. Приветственное слово произнес Константин Величко, начальник территориального участка сети АЗС «Газпромнефть»:

- Сегодня мы с брендом «Adrenaline Rush» подводим итоги нашей совместной акции «Покори Камчатку!» и вручаем главный приз нашему победителю - сертификат на путешествие по самому восточному региону России. Состоится поездка летом 2021 года, с началом туристического сезона. Сертификат вручаем сейчас, чтобы наш герой мог хорошо подготовиться и изучить, что его там ждет. Отдельным поводом для гордости является то, что победителем акции стал житель Казани – города, в который наша сеть пришла меньше года назад. От лица сети АЗС «Газпромнефть» я поздравляю победителя.

- Динар, вручаем вам главный приз акции «Покори Камчатку». Мы надеемся, что вы с удовольствием съездите и получите массу ярких впечатлений в этом удивительном краю, - продолжил менеджер компании ООО «ПепсиКо Холдингс». - Спасибо, что выбираете «Adrenaline Rush», именно он поможет вам покорить Камчатку и получить множество ярких впечатлений!

На вручение подарка Динар Харисов, отец троих детей, приехал с сыном — шестилетним Ратмиром, который принимал живейшее участие в церемонии. А вот на Камчатку отправится с женой Лейлой. После торжественных речей Динар, раз уж оказался на заправке, воспользовался случаем и приобрел баночку любимого напитка...

… а затем заправил свой автомобиль топливом.

Мы воспользовались случаем и задали несколько вопросов герою дня.

- Я в первый раз участвовал в акции с сетью АЗС «Газпромнефть», хотя участвовать в конкурсах и акциях люблю. Акция длилась месяц, о ней я узнал от коллег - и в тот же день решил участвовать. Весь месяц после работы - я промышленный альпинист - я приезжал сюда, заправлялся и покупал «Adrenaline Rush». Я люблю этот напиток и без всяких акций, да и на работе мне важно быть собранным. На АЗС «Газпромнефть» я часто заезжаю, мне так удобно, она расположена рядом с домом, и в целом мне тут все нравится - обслуживание, атмосфера, кассиры, качество топлива, бонусная система - по сравнению с другими заправками бонусов начисляется существенно больше.

- Вы верили, что победите?

- Почему-то да, был уверен. Хотя жена скептически была настроена. Оказалось, она думала, что на Камчатке холодно, но мы поедем туда летом, в сезон.

- Признайтесь, вы сказали жене: «Ну я же говорил!»?

- Само собой! Она была первая, кому я позвонил, когда узнал, что именно мы отправимся на Камчатку.

- А вы азартный человек? Часто участвуете в розыгрышах призов, лотерейные билеты покупаете?

- Лотереи - нет, но акции я очень люблю. Лейла карьерист, у меня же работа с гибким графиком, так что я больше дома за детьми приглядываю, у нас их трое — старшей Миляуше в ноябре будет двенадцать, средней Лилиане восемь, младший — Ратмир. И вот вместе с детьми мы часто участвуем в акциях. Но это, безусловно, не заработок, скорее творческое занятие. Я и раньше выигрывал по мелочи, самый крупный мой выигрыш до этого были часы.

- Вы опытный путешественник?

- Если можно назвать это путешествиями, во время военной службы я поездил по России, и за границей побывал, большего сказать не могу (смеется). А сейчас мы постоянно ездим, любим активный отдых — рыбалку, в лес по грибы.

- Что вы знаете про Камчатку?

- Вулканы, гейзеры, медведи... Узнав про акцию, я немного изучил тему, чтобы решить, стоит ли приз активного участия. Подумал, что стоит. Я пока не знаю подробностей программы, но скажу, что мы постараемся по максимуму использовать все возможности, которые у нас будут.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ?

За десять дней Динар и Лейла посетят все главные достопримечательности заповедной Камчатки: пролетят на вертолете над вулканом Шивелуч, спустятся в кальдеру вулкана Узон и прогуляются по высокогорному плато между вулканами Авачинский и Корякский. А еще посетят Долину Гейзеров, искупаются в целебных водах горячих радоновых источников, покатаются на катере в Тихом океане, осмотрят острова и попытают свои силы в морской рыбалке. Смогут понаблюдать за медведями и рунным ходом лосося, сфотографироваться с дружелюбными евражками, увидеть крупнейшее на Камчатке гнездовье морских птиц и побывать в Камчатской Швейцарии – знаменитом поселке Эссо, откуда начинается маршрут самой протяженной в Евразии гонки на собачьих упряжках «Берингия».