Сколько в тебе интернета?

Учёные предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках. Объём всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов - для понимания, это число с 21 нулём.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

1. Начнём с самого утра. Вы проснулись и потянулись к телефону, что первое открываете?

- [1 балл] Выключаю будильник и ложусь досматривать сны.

- [2 балла] Утром не до телефона. Максимум открою список задач на сегодня, и сразу бегу по делам.

- [3 балла] Захожу в соцсети, посмотреть, что нового. Или читаю новости.

- [4 балла] Открываю YouTube, завтракаю под парочку роликов.

- [5 баллов] Как проснусь, сразу делаю ролик для TikTok, сторис в Instagram или пишу пост, попутно оставляю свои лайки, дизлайки и комменты.

2. Итак, вы вышли из дома, впереди новый день. Что будете делать в дороге?

- [1 балл] Почитаю книгу или порешаю сканворды.

- [2 балла] Загружу плейлист под настроение и буду слушать музыку.

- [3 балла] Буду скроллить соцсети или почитаю новости.

- [4 балла] Чаще всего путь неблизкий, так что смотрю YouTube или сериалы через стриминговые сервисы.

- [5 баллов] По дороге придумаю интересный пост или сторис, и выложу у себя в соцсетях трэвел-репорт.

3. По пути вы видите уличных котиков, которые ну просто уморительно играют друг с другом. Ваши действия?

- [1 балл] Ничего, пускай себе играют, у меня другие дела.

- [2 балла] Немедленно сделаю видео и покажу всем друзьям при встрече, или закину в чат.

- [3 балла] Опубликую что-нибудь про них у себя в соцсетях.

- [4 балла] Наберу своего друга-«кошатника» по видеозвонку и покажу ему котиков, чтобы поднять ему настроение.

- [5 баллов] Смонтирую с помощью телефона ролик, с прикольными масками и опубликую у себя в TikTok или Instagram.

4. Так-так, уже полдень, явно настало время разобраться с важными делами, какой способ связи выберете?

- [1 балл] Только личная встреча.

- [2 балла] Мне достаточно переписки.

- [3 балла] Позвоню по мессенджеру.

- [4 балла] Отправлю войс, так быстрее.

- [5 баллов] Skype, Zoom или другая видеоконференция.

5. К вечеру, когда почти все важные дела закончены, вы возвращаетесь домой. О чём думаете?

- [1 балл] Упасть на кровать и поспать.

- [2 балла] Заказать вкусную еду.

- [3 балла] Включить музыку и ни о чём не думать.

- [4 балла] Не забыть позвонить родственникам, они уже научились использовать видеочаты.

- [5 баллов] Посмотреть сериал или фильм.

6. Давайте начистоту: в каком из приложений провели большую часть дня?

- [1 балл] Ни в каком, разве что звонки или переписки.

- [2 балла] В соцсетях.

- [3 балла] Точно сказать не могу, но в топ-3 точно будет YouTube.

- [4 балла] Пожалуй, в видеоконференциях.

- [5 баллов] Всех не перечислить.

7. Последний вопрос. Вот день и подошёл к концу, пора ложиться спать. Что будете делать в телефоне перед сном?

- [1 балл] Включу будильник и лягу на бок.

- [2 балла] Спишусь с близкими, пожелаю им спокойной ночи.

- [3 балла] Поскроллю соцсети, пока не начну «отключаться».

- [4 балла] Ещё один ролик и на боковую, честно.

- [5 баллов] ТОЧНО, СПАТЬ, УЖЕ 2 ЧАСА НОЧИ АААА ОПЯТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОН!!!

МЕНЕЕ 10 БАЛЛОВ

Вы — человек традиционных развлечений. Книга вместо игрушек, разговор вместо чатов. Возможно, вы даже не замечаете, что у вас есть мобильный интернет. Тем не менее, в среднем ваш ежедневный трафик можно было бы уместить в 170 старых-добрых дискет. За год у вас накопилась бы куча из 62 000 таких дискет — если поставить их в стопку, она была бы высотой 180 метров!

Это примерно 80 Гб данных в год, за которые вы рискуете переплатить если у вас невыгодная тарификация интернета. Проще разделить трафик с родными или друзьями, оставив себе самое необходимое: звонки на любимые номера и безлимитные мессенджеры. Билайн подготовил всё это в тарифной линейке «Близкие люди»*. Вместе следить за трафиком и затратами на связь — это удобно и выгодно!

10-15 БАЛЛОВ

Вы человек простой: чаты в мессенджерах, новости в приложениях, впечатления — в реальной жизни. Используете только популярные приложения и рационально расходуете мегабайты мобильного интернета. В среднем ваш ежедневный трафик можно было бы сохранить на 3 картах Микро-СД объёмом 128 мб, которые можно встретить в фотоаппаратах. К концу года весь ваш мобильный интернет уместился бы примерно в 1 000 таких флешек — на них могло можно было бы сохранить 16 500 фотографий в высоком качестве.

Как видите, вашего годового трафика хватит, чтобы хранить и делиться с близкими бесценными мгновениями жизни. Почему бы не объединиться в едином тарифе, чтобы разделить между собой доступный и качественный интернет? Коллективные тарифы удобны, экономят средства и дают много преимуществ: например, в тарифной линейке «Близкие люди»* от Билайн можно подключить безлимитные соцсети и мессенджеры, звонки на любимые номера, и не только. Подключайтесь и получайте от интернета только то, что вам нужно!

16-22 БАЛЛОВ

«Телефон не только для бесед» — это про вас. Вы активно используете функционал смартфона: любите и в соцсетях посидеть и пару-тройку роликов во время перекуса посмотреть. Ваш обычный ежедневный трафик можно было бы уместить в одном CD-диске, на который поместился бы целый музыкальный альбом. К концу года через ваш телефон пройдёт эквивалент 1 500 часов музыки — это 2 месяца танцев нон-стоп!

Ваши требования к интернету просты: его должно быть много, и желательно не тянуть кошелёк. Билайн придумал тариф «Близкие люди»*: вы объединяете родных или друзей в один тариф и получаете интернет с приятными дополнениями, которые можете настроить под свой стиль «пожирания интернета». Безлимитный интернет и много других интересных опций — подберите свой тариф.

23-29 БАЛЛОВ

Вы — любитель зависнуть в смартфоне и используете мобильный интернет активнее большинства пользователей. Ваш средний трафик позволяет каждый день смотреть один эпизод сериала. 365 серий в год — это в среднем 45 мини-сериалов, или всё равно, что 12 раз пересмотреть всё «Чёрное зеркало».

С такими аппетитами вам может подойти новый продукт Билайн «Связь Z»*. Пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми – их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Кстати, в этом году сеть 4G стала еще больше, а скорости мобильного интернета Билайн — выше.

30 БАЛЛОВ И БОЛЬШЕ

Вы — Пожиратель Трафика! Вы практически срослись со своим телефоном и используете его на полную катушку. Обычно вы закачиваете около 1,4 Гб данных. За год через ваш смартфон пройдёт эквивалент 4000 часов аудио в высоком качестве или 720 часов видео в стандартном разрешении — на секундочку, это целый месяц просмотра фильмов нон-стоп!

Интернет — это ваша стихия, поэтому его должно быть много. «Связь Z»* от Билайн – это конструктор, который позволит создать свою связь для серфинга в интернете, частого постинга в соцсетях или просмотра видео на YouTube без ограничений. Вы выбираете только актуальные мобильные услуги и тратите до конца в любое время. Ничего лишнего:

- пакеты интернета, минут и SMS, которые не сгорают

- без абонентской платы

- безлимитные опции (интернет, соцсети и мессенджеры, звонки на Билайн, YouTube) можно подключать по необходимости – и на день, и навсегда

- фильмы, сериалы и ТВ всегда в доступе и бесплатно, а также 3 месяца TikTok в подарок.

А благодаря строительству новых базовых станций 4G-интернета стало еще больше, а скорости мобильного интернета — ещё выше.

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