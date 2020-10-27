В Казани родителей школьников попросили отказаться от бесплатного горячего питания

В Управлении образования Казани подтвердили данный факт и объяснили для чего это делается.

Новый скандал в сфере образования вспыхнул в столице Татарстана. Одна из родительниц школьника в Московском районе выложила фото бланка заявления, которое, по ее словам, раздали детям.

Родители должны были подписать бланк, в котором они якобы просят директора школы учесть, что "в связи с использованием в шестой учебный день (субботу) дистанционных образовательных технологий" ребенок не нуждается в предоставлении бесплатного горячего питания в этот день

В том же заявлении, по словам женщины, упоминается, что родителя известили о возможности отказаться от этого заявления и получать горячее питание. Но не раньше, чем за два дня до этого.

"Комсомолка" связалась с родительницей, которая обнародовала это заявление. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что такое заявление получили все родители младших классов школы, где учится ее ребенок. Сама она подписывать бланк не стала, просто проигнорировала его.

То самое заявление.

В Минобразовании Татарстана на запрос "КП-Казань" ответили, что никаких указаний о сборе заявлений с родителей учеников не было.

- Все муниципалитеты финансируются в полном объеме, с нашей стороны никакого сокращения финансирования в связи с обучением в субботу в дистанционном режиме не было. Проводится служебное расследование, - уточнили "Комсомолке" в ведомтсве.

Информацией о раздаче подобных заявлений в школе уже заинтересовались и в прокуратуре Татарстана. Ее сотрудники начали свою проверку.

- В этом году по просьбам родителей несколько казанских школ организовали учебный процесс с применением в шестой учебный день дистанционных технологий, без посещения школы. Согласно федеральному законодательству при такой форме обучения горячее питание в «дистанционный» учебный день не может быть заменено сухим пайком или денежной компенсацией. В связи с этим ребёнок может приходить в школу в «дистанционный» день, чтобы получить бесплатное горячее питание. Либо, если он не нуждается в бесплатном питании, родители действительно могут направить в адрес директора школы соответствующее заявление об отказе от горячего питания в шестой учебный день, которое можно отозвать в любой момент. Школы собирают данные заявления исключительно с целью расчета количества порций на субботние дни, - в свою очередь объяснили подобные заявления в Управлении образования Казани.