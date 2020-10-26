Без дыма кальянов и громкой музыки - как развивается в Казани философия Halal

Шумная компания, горячительные напитки, музыка, перебить которую невозможно, чтобы поговорить - такими стали наши походы в рестораны за последние годы. Но проводить время с близкими людьми и семьей в таких условиях вряд ли кому-то захочется.

ИТLE - первый в России стейк-хауc, работающий по стандарту Halal. Место, куда можно прийти на бизнес-ланч, а также провести семейный вечер в спокойной и уютной атмосфере. Для комфорта гостей в кафе действуют: комната матери и ребенка, детская комната, комната для намаза.

Уникальность проекта заключается в подходе и концепции. В заведении вы не встретите нетрезвые компании, дым кальянов и громкую музыку. Напротив, атмосфера располагает прийти и насладиться вкусной едой, а также общением с друзьями и близкими.

Концепций у заведения несколько. Halal – ИТLЕ ориентировано на соответствие всем требованиям данного стандарта - начиная от приготовления мясных блюд и заканчивая общей атмосферой в заведении.

Немалая часть времени тратится на продвижение в современном обществе культуры Halal Lifestyle. Organic food - использование фермерского мяса от проверенных поставщиков. Hand made – все мясные полуфабрикаты производятся по фирменным рецептам. Open kitchen - прозрачность и чистота приготовления блюд. В рамках открытой кухни гости могут наблюдать за тем, как повара готовят блюда, а на витрине всегда есть выбор разных стейков.

Конечно, пандемия также внесла коррективы в философию ИТЛЕ -ресторан работает с соблюдением всех норм с акцентом на безопасную доставку блюд на дом.

- Главное, что мы хотим донести гостям - Halal - это не только способы приготовления и технологии, это образ жизни, который мы транслируем во всем, это ценности, без которых мы не представляем не только наш бренд, а нашу жизнь, - отмечают в ИТЛЕ.