В Ульяновске министр культуры взяла на контроль ситуацию с неправильным текстом памятника

Фото с открытия памятнику предоставлено 73online.ru

В октябре в Ульяновске на улице Льва Толстого на месте, где в XVII веке располагалась усадьба Алексея и Марии Столыпиных, установили бюст великого русского поэта Михаила Ульянова. Выбор места не случаен - старшая дочь Столыпиных Елизавета стала бабушкой Михаилу Лермонтову.

Памятник городу подарила скульптурная мастерская из Краснодарского края. Бюст появился благодаря проекту "Аллея Российской Славы" с целью воспитания подрастающего поколения на примере величайших деятелей России.

Но вместо радости ульяновцы ахнули - когда с бюста слетело белое полотно, глазам собравшихся открылся постамент, на котором были начертаны слова из одной статьи Ивана Гончарова. В воспроизведенной цитате, как утверждают почитатели Михаила Лермонтова, были неправильно расставленные запятые, а инициалы русского писателя и критика, уроженца Симбирска (такое название Ульяновск носил до революции, ред.) были перепутаны: "Лермонтов фигура колоссальная весь, как старший сын в отца, вылился в Пушкина. Он ступал, так сказать, в его следы... Лермонтов ушел дальше временем, вступил в новый период развития мысли, нового движения европейской и русской жизни." Подписали цитату А.И.Гончаровым, хоть сам писатель именовался Иваном Александровичем.

Вот такую надпись увидели ульяновцы. Фото с официальной страницы министра культуры Ульяновской области

Лингвистический скандал взяла под свой контроль министр культуры Ульяновской области Евгения Сидорова. На своей страничке в соцсетях она написала:

"Недопустимо так относится к цитатам и авторам, великим русским писателям! Недопустимо руководствоваться интернетом, даже если это официальный сайт федерального учреждения. Человеческий фактор никто не отменял!

Важно, что ульяновцы чувствуют себя жителями литературной столицы и внимательно относятся к литературному наследию.

Для всех, кто забыл, хочу напомнить, что в Ульяновске работает единственный в мире историко-мемориальный центр по изучению наследия И.А.Гончарова, и не направить на согласование цитату для размещения на постаменте памятника - это не просто небрежность, это непрофессионально для Совета при управлении архитектуры города Ульяновска!

Сегодня первая буква инициала заретуширована, далее цитата будет приведена в соответствие с оригиналом" (орфография и пунктуация сохранены, ред.).

Фото с официальной страницы министра культуры Ульяновской области

Оказалось, что памятник установили по заказу управления муниципальной собственностью администрации Ульяновска (УМС) по инициативе ульяновского краеведа Сергея Петрова. Вот только цитата и подпись, размещённые на постаменте, взяты исполнителем в интернете и не были согласованы с заказчиком.