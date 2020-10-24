Как укрепить иммунитет осенью: Советы татарстанцам от Роспотребназора

Важно убрать из рациона фаст-фуд, сахар и спиртное, зато больше употреблять напитки и фрукты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осень, как известно, период заболеваний. Закончились отпуска, каникулы, начался новый учебный год, в местах общественного пользования стало многолюдно. Погода очень переменчива и риск заражения вирусными заболеваниями становится неизбежным. Но все же, есть возможность усилить иммунную систему и сделать ее более устойчивой к болезням. Основой крепкой иммунной системы являются сезонная здоровая пища, спорт и регулярный сон.

Главным защитником нашего организма является иммунная система. При слабом иммунитете микробы с легкостью проникают в наш организм, в то время как сильная иммунная система защищает нас от болезней как щит. Есть 3 фактора влияющих на иммунную систему: генетическая предрасположенность, экологические факторы и образ жизни.

Если вмешательство в генетическую предрасположенность или в экологические факторы не представляется возможным, то у нас остается шанс укрепить иммунную систему внеся изменения в свой образ жизни. Соблюдая нижеуказанные рекомендации Вы сможете поддержать своюиммунную систему:

Необходимо внести в свой рацион осенние овощи и фрукты.

Овощи и фрукты содержат много витаминов. Употребляя сезонные продукты мы получаем антиоксиданты, которые очищают организм и укрепляют иммунную систему. Незаменимые осенние фрукты, такие как гранаты, яблоки и апельсины, а из овощей шпинат, капуста, цветная капуста и брокколи–это и есть те продукты, которые защищают нас от болезней.

Как минимум 2 раза в неделю надо употреблять в пищу рыбу, особенно морскую.

Содержащиеся в рыбе Омега-3 и другие полезные жиры увеличивают уровень хорошего холестерина и снижают уровень плохого холестерина. Для здорового развития организма, желательно с раннего возраста прививать детям привычку употребления в пищу рыбы. Для укрепления иммунной системы необходимо использовать рыбу различных сортов.

Надо избегать длительного голодания и монодиет.

Правильный образ питания крайне важен для сильной иммунной системы. Обязательно начните свой день со здорового завтрака и не пропускайте основные приемы пищи. Кроме этого, чтобы не допускать длительного голодания, делайте промежуточные перекусы. Если Вы решили сесть на диету, то вместо однотипного питания выберите диету с сбалансированным рационом. Вы должны питаться всеми группами продуктов равномерно. При расстройстве баланса организма нарушается обмен веществ, а это уже готовая почва для заболеваний.

- Наряду со здоровым питанием, обеспечьте регулярную физическую активность и прогулки на свежем воздухе. Занятия спортом активируют все метаболические процессы, препятствуют развитию метаболического синдрома, который угнетает иммунитет. Свежий воздух насыщает организм кислородом, способствует ускоренному выходу токсических веществ. Пусть в Вашей жизни присутствует движение, ведь чтобы сжечь полученные калории обязательно нужна физическая активность. Как минимум 3 дня в неделю, если это возможно, то каждый день уделите быстрой ходьбе 45 – 60 минут. Если вы жалуетесь на отсутствие времени, то припаркуйте автомобиль дальше обычного, не пользуйтесь лифтами или сойдите на одну остановку раньше и пройдите это расстояние пешком. В крайнем случае, займитесь ходьбой на месте без отрыва от работы, - советуют сотрудники Роспотребнадзора РТ.

Важна вакцинация

Вакцинации, особенно сделанные в младенчестве, направлены на укрепление иммунной системы и здоровый рост ребенка. Они на всю жизнь служат защитой от разных заболеваний. Вакцины, со временем теряющие свое воздействие, через определенные промежутки времени должны быть повторены вашим лечащим врачом. Если вы работаете в многолюдных местах, используете общественный транспорт, то прививка от гриппа просто необходима. Кроме этого, для профилактики заболеваний, детям школьного возраста тоже желательно сделать прививку от гриппа, конечно же при отсутствии противопоказаний.

Полноценный сон.

Регулярный сон необходим для здоровой иммунной системы. Для полного восстановления необходимо около 7-9 часов отводить для сна, детям – 10-13 часов. Хроническая усталость и недомогание, вызванные недосыпом, снижают число лейкоцитов (преимущественно за счёт лимфоцитов), что значительно подавляет противовирусный иммунитет.

Надо часто мыть руки

Одной из наиболее важных причин быстрого распространения микробов и возникновения таких заболеваний, как грипп или бронхит, является недостаточное мытье рук. Поэтому, обязательно привейте Вашему ребенку привычку мыть руки с мылом. Помните, что привычка мытья рук начинается с семьи, дома и укрепляется в школе.

Вместо витаминов надо есть фрукты

Не забывайте, что витамины – это не лекарства, а добавка. Люди, ведущие напряжённую жизнь и не соблюдающие сбалансированный рацион питания могут принимать витамины, рекомендованные доктором. Тем не менее, гораздо полезнее получать витамины употребляя в пищу фрукты. Рекомендуется употреблять не менее 2-х порций фруктов в день.

Отказ от вредных привычек

В первую очередь надо отказаться от курения. Табачный дым, содержащий несколько тысяч наименований токсичных и канцерогенных веществ, вызывает развитие хронического бронхита. Эпителий бронхов становится «полем боя» иммунной системы. На фоне подобного состояния возрастает частота развития аутоиммунных и аллергических заболеваний.

Устранение стресса

Постоянное воздействие сильных психоэмоциональных раздражителей и депрессия сбивают работу всех систем организма. Рекомендуется больше смеяться, проводить время с друзьями и близкими. Полезны также психологические тренинги, йога.

Какие же продукты снижают иммунитет?

1. Фаст-фуд. Частое употребление в пищу продуктов быстрого приготовления замедляет скорость работы иммунной системы, провоцирует развитие аллергических реакций любого типа. Подобное действие реализуется ввиду высокого содержания сахара и практически полного отсутствия клетчатки. Также отмечается развитие хронических воспалительных заболеваний кишечника, повышается риск появления неспецифического язвенного колита или болезни Крона (тяжелого аутоиммунного отклонения).

2. Сахар – самый желанный источник питания для большинства патогенных организмов. С проникшими в кровь инфекциями борются белые кровяные клетки – лейкоциты. Если в крови слишком много сахара, то активность лейкоцитов замедляется. Разумно снизить потребление рафинированного белого сахара, по возможности заменяя его, например, медом. Искусственные заменители принесут организму еще больше вреда, так как в них содержатся токсины, которые лишь дополнительно ослабят ваш иммунитет. Поэтому переходить с сахара на его заменители тоже не стоит.

3. Алкогольная продукция. Напитки, содержащие этанол, подавляют образование иммуноглобулинов (классов G и M), избыточное потребление алкоголя выводит из организма необходимые для иммунной системы питательные вещества, а также замедляет образование и активность белых кровяных клеток, которые борются с инфекциями.

4. Продукты из переработанного мяса. Ветчина, колбаса и другие продукты, особенно содержащие в своем составе глутамат натрия. Глутамат натрия (пищевая добавка Е 621) замедляет активность метаболических процессов в тимусе и селезенке, что приводит к угнетению выработки антител по отношению к чужеродным агентам. При этом возрастает способность клеток иммунной системы реагировать против собственных тканей.

5. Кофеин. Кофе является незаменимым источником сил и энергии для организма, однако, он обладает известным свойством обезвоживать организм, что критично в условиях борьбы с потенциальными бактериями. Если человек пьет в течение дня мало воды, это значительно снижает все функциональные способности организма, включая иммунитет.